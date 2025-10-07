Habló Machado, el empresario detenido por narco: "A Espert le financié los gastos que necesitaba"

Federico Andrés "Fred" Machado, el empresario acusado y detenido por formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico, habló este martes, dos días después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en las elecciones legislativas. Recluido en prisión domiciliaria en Viedma, el hombre se refirió a su vínculo con el economista al que le aportó al menos US$200.000 durante la campaña de 2019.

Además, indicó que no fueron 34.000.000 dólares, como denunció en primera instancia el dirigente Juan Grabois. "Sobre los US$200.000 se están confundiendo: era más de esa cifra, pero en cuotas... No me acuerdo el monto final. Yo le cuento a Espert que tenía un proyecto Guatemala, él me dice que hacía asesorías y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Decían que era un buen economista", siguió.

"¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?", dijo que le habría pedido Espert luego de conocerse antes del último comicio presidencial. "La idea de apoyar a Espert en lo económico surge porque me decía: 'Te necesito, no somos muchos, somos pocos'", se explayó y agregó: "Estaban él, Nazareno [Etchepare] (exjefe de campaña de Espert) y Clara [Montero Barré] (la vocera del economista)".

Aseguró entonces, en diálogo con radio Rivadavia, que el parlamentario no le pedía un monto en particular, sino ayuda. "Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, que es fácil moverse con eso, obviamente todo legal, con planes de vuelo y me dice que lo ayudaría, que la presentación del libro era para hacerse conocer. Le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida...", añadió.

"Me pareció un tipo de familia, estaba en ese momento con su novia, normal. Yo no vivía en la Argentina, él me decía cómo iba la campaña y Nazareno le daba un pronóstico no muy triunfalista", detalló y marcó: "En junio de 2019 me mandaron a buscar y yo estaba en Inglaterra por el aniversario de Normandía. Me dijeron que tenía que venir porque estaban eligiendo vicepresidente y les importaba qué pensaba. Me preguntaban mi opinión, no era que yo decidía".

Y cuestionó lo dicho por el periodista de La Nación Carlos Pagni en su columna: "Cuando fui a la Argentina me empezaron a presentar los vicepresidentes. No fue como ayer dijo Pagni que me juntaba a comer con punteros porque quería ser político. No comí con ningún puntero".

La campaña a la Presidencia

Machado hizo la diferencia por un lado del giro de más de US$200.000 en concepto de asesorías personalizadas y, por el otro, el monto que destinó, según el, para gastos de la campaña. "La plata, para un tipo que gasta 1000 dólares al mes, si gasta 100.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto muy importante. Le habré dado 100 o 150 lucas", dijo.

"Cuando llegué a la Argentina ya tenían vicepresidente: Luis Rosales, un periodista de la CNN, yo ni lo conocía. Me dicen que vamos a hacer una reunión para planear la campaña a lo Dick Morris, que asesora hace 40 años a Clinton", contó y añadió: "En la casa de Rosales estaba Espert, Clarita, Dick Morris, estaba uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los 40, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo".

Noticia en desarrollo