Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados

El diputado José Luis Espert presentó este lunes su renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a través de una carta dirigida al presidente del cuerpo, Martín Menem.

Este domingo, a través de sus redes sociales, Espert anunció que renunciaba a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. En un mensaje titulado "Por la Argentina, doy un paso al costado", el legislador expresó que había puesto su renuncia a disposición y que el presidente Javier Milei había decidido aceptarla.

Se suma esta decisión en medio de una creciente presión política y mediática tras las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico Andrés "Fred" Machado, quien se encuentra detenido en Neuquén por una investigación en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

Según explicaron, Espert habría recibido una transferencia de 200.000 dólares de Machado en 2019, durante su campaña presidencial, aunque el legislador ha negado cualquier conocimiento sobre actividades ilícitas relacionadas con el empresario.

La oposición había solicitado su remoción de la presidencia de la comisión, argumentando que su permanencia en el cargo comprometía la credibilidad del debate sobre el presupuesto 2026. Sin embargo, el oficialismo había defendido su continuidad hasta la presentación formal de la renuncia.

Con la salida de Espert, se abre la posibilidad de que Bertie Benegas Lynch asuma la presidencia de la comisión, con el objetivo de retomar las conversaciones sobre el presupuesto con gobernadores y bloques opositores, en un contexto de reordenamiento dentro de la bancada de La Libertad Avanza.