La cara de Espert seguiría en la lista de LLA si la Justicia Electoral no habilita una reimpresión

Salvo que el juez federal de La Plata con competencia electoral Alejo Ramos Padilla acepte un pedido y ordene mandar a imprimir de nuevo todas las papeletas, en una decisión que debe avalar la Junta Electoral bonaerense, el oficialismo no tiene forma de reemplazar por Diego Santilli a la figura de José Luis Espert de la boleta única que tendrán a su disposición los más de 13 millones de electores de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la decisión de mandar a hacer de nuevo todas las boletas parece una posibilidad lejana si se tiene en cuenta que sólo podría hacerse a partir de una presentación judicial, que quedan menos de 20 días para los comicios y que ya se imprimió el 70% del total de las boletas a un costo que rondó los 15.000 millones de pesos. Aunque esta noche parecía claro que el oficialismo lo intentará en los próximos días.

Más aún si, como explicó a LA NACION una fuente judicial con conocimiento al detalle del Código Nacional Electoral, cambiar la foto de los dos primeros candidatos del oficialismo implicaría hacer una nueva audiencia con la participación de todas las fuerzas políticas participantes que, además, tendrían que ponerse de acuerdo en permitir el cambio en la boleta.

Tras el anuncio de la renuncia de Espert a su candidatura, desde usinas oficialistas se comenzó a hacer circular la versión de que Diego Santilli (Pro) saltaría del tercer al primer lugar en virtud de un decreto reglamentario de 2019.

“En el caso de las listas de diputados siempre se aplica el corrimiento, es decir que si un candidato fallece o renuncia, su lugar lo ocupa el que viene detrás”, explicó al diario La Nación un funcionario judicial. En este escenario, el primer lugar lo pasaría a ocupar Karen Reichardt

Sin embargo, en el oficialismo y el Gobierno aseguran que la ley establece que un candidato debe ser reemplazado por alguien del mismo género. Esta debería ser la postura con la que el Poder Ejecutivo debería presentarse ante la Justicia para reclamar que se ordene la impresión de nuevas boletas.

Como sea, la decisión de habilitar el proceso ante un eventual pedido del Gobierno estará en manos del juez Ramos Padilla. “Veo imposible hacer todas las boletas de nuevo”, explicó a este diario una fuente judicial que, además, dijo que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires no tiene los fondos necesarios para llevar adelante esa tarea.

Por lo pronto, Malena Galmarini anunció esta noche que presentará ante la Cámara Electoral un escrito para que “dejen encabezar a la mujer que sigue en la lista” de La Libertad Avanza. (LN)