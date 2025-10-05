La salida de Espert: Macri observa todo desde España a la espera de señales de Milei

Mauricio Macri decidió tomarse unos días fuera del país en medio de la intensa agenda política argentina. El ex presidente se encuentra en España, acompañado por su familia, mientras desde Buenos Aires siguen las repercusiones por su encuentro con Javier Milei y la sorpresiva renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

Su esposa, Juliana Awada, compartió en las últimas horas una imagen en redes sociales paseando por el centro de Madrid, confirmando así la estadía de la pareja en Europa. La publicación, con un breve texto que aludía a la tranquilidad y la belleza de la ciudad, generó comentarios y reacciones de sus seguidores, mientras en la Argentina el clima político se calienta a semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante la semana, Milei y Macri volvieron a verse en la Quinta de Olivos, en una reunión que buscó consolidar la relación entre el Presidente y el líder del PRO. Fuentes cercanas a ambos aseguran que hubo coincidencias en torno a la necesidad de “coordinar esfuerzos” una vez que pasen los comicios.

El propio Macri reforzó ese mensaje a través de X (ex Twitter), donde escribió: “Tuvimos una muy buena charla con el Presidente. Después del 26 de octubre seguiremos trabajando por el cambio profundo que la Argentina necesita.”

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El tuit fue interpretado como una señal de respaldo a Milei, pero también como una demostración del rol de observador estratégico que el ex mandatario conserva dentro de la política argentina.

Sin embargo, mientras Macri pasea por Madrid y sigue las noticias desde la distancia, en la provincia de Buenos Aires se produjo un movimiento político inesperado: José Luis Espert renunció a encabezar la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza, luego de días de versiones cruzadas y controversias en torno a su situación judicial.

El espacio oficialista confirmó que el lugar de Espert será ocupado por Diego Santilli, dirigente del PRO con amplio recorrido en la política bonaerense y ex vicejefe de Gobierno porteño.

La decisión de Milei de impulsar a Santilli en lugar de Espert marca un nuevo reacomodamiento dentro del oficialismo libertario, con un claro guiño hacia el sector de Macri y del PRO, que busca recuperar influencia dentro del esquema de poder nacional.

Desde Madrid, Macri —que evita declaraciones públicas— “observa todo”, como describen en su entorno, atento a los movimientos de Milei, las tensiones internas y el tablero electoral que definirá la nueva correlación de fuerzas a partir de noviembre. (NA)