"Subite a la Santilleta": el curioso posteo del reemplazante de Espert en medio de la crisis de LLA

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, arengó esta noche al electorado mileísta a subirse "a la Santilleta de la Libertad", en medio de las versiones que lo ubican como reemplazante de José Luis Espert en la boleta del oficialismo.

"Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia"", tuiteó el exvicejefe de Gobierno porteño, quien hasta hace un par de horas ocupaba el tercer lugar en la nómina bonaerense de LLA.

Previamente, Santilli sostuvo en la misma red social que va "a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", a la vez que pidió no dejarse correr "por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso", remarcó que "el camino es duro, pero es el correcto" ya que "enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación".