Bahía Blanca, entre las ciudades más baratas para comprar y las más caras para alquilar

Un informe del Colegio de Martilleros bonaerense indica que Bahía Blanca se encuentra entre las ciudades más baratas para comprar una vivienda y entre las más caras para alquilar, dentro de la provincia de Buenos Aires.

El estudio fue denominado "Estadísticas Inmobiliarias en provincia de Buenos Aires" y realizado en colaboración con el IPG (Instituto de Política y Gobierno) y la UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste-Buenos Aires) en base a una encuesta propia con trabajo de campo, apoyado en datos del INDEC, AFIP, BCRA y de ARBA, entre otras fuentes alternativas.

Según señalaron, con el mismo buscan construir indicadores de alta frecuencia que permitan seguir de cerca la evolución de la actividad inmobiliaria en cada departamento judicial de la provincia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, en el apartado "¿Cuántos salarios cuesta hoy una vivienda en PBA?", mencionan que en la Provincia, un hogar con un solo ingreso necesita el equivalente a 65 salarios promedios (del sector formal, a $1.524.216) para acceder a una casa de dos habitaciones.

Allí, se desprende que, sobre 20 ciudades, Bahía Blanca se encuentra entre las más baratas para comprar, con el equivalente a 50 salarios para acceder a dicha propiedad. El escalafón es liderado por Necochea (39) y seguido de Dolores (43) y Mercedes (49). La más cara, por su parte, es San Isidro (228 salarios).

No obstante, Bahía tiene una ubicación prácticamente opuesta en el informe que establece la proporción del salario (formal) destinada a pagar el alquiler.

El cálculo se hizo en base a un salario promedio de $1.524.216 y en un valor de alquiler de una casa de dos dormitorios a $550.000 mensuales.

En este caso, nuestra ciudad se ubica en el tercer puesto entre las más costosas, con 0,48. San Isidro sigue siendo la más cara, también para alquilar, con 1,26; escoltada por San Martín con 0,49. Entre las más baratas se encuentran Junín (0,25), San Nicolás (0,29) y Necochea (0,29).

Entre las conclusiones del informe, el Colegio refiere que la provincia de Buenos Aires presenta mucha heterogeneidad y que se distinguen al menos tres grandes zonas con características particulares y distintivas: conurbano bonaerense-capital federal, interior, y zonas costeras y portuarias.

En cuanto a los alquileres, a corto plazo se observa recuperación en precios y a largo plazo, un aumento de la demanda; principalmente en municipios con alta densidad demográfica, economías locales más pujantes, y con universidades.

Mientras que para las ventas, a corto plazo, se advierte recuperación en cantidad de operaciones, posiblemente en parte explicado por efectos del blanqueo y el crecimiento del crédito hipotecario. Y a largo plazo existe menor proporción de la población propietaria, explicado en los problemas macroeconómicos (pocas posibilidades de ahorro, falta de crecimiento, inestabilidad) y un crédito hipotecario insuficiente.