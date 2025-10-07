LeBron James, finalmente, contó la decisión que había generado cantidad de especulaciones

El mundo del básquetbol se paralizó ayer cuando LeBron James compartió en sus redes sociales una publicación, donde anunciaba que hoy revelaría algo importante. La expectativa fue inmediata y rápidamente empezaron las especulaciones sobre su contenido.

Muchos comenzaron a poner en duda el futuro del histórico basquetbolista, que ya se encuentra en la etapa final de su carrera.

La incertidumbre giraba en torno a si LeBron continuaría en las canchas o si estaría a punto de dar un paso al costado tras años de gloria en la NBA.

Las redes sociales se llenaron de hipótesis tras el anuncio del King. Algunos seguidores pensaban que podría tratarse de un retiro definitivo, mientras que otros imaginaban que, tal vez, se trataba de un nuevo proyecto personal o profesional fuera del básquetbol.

Finalmente, se disiparon todas las dudas: el misterioso anuncio de LeBron James correspondía a una publicidad para una reconocida marca de Cognac.

La noticia confirmó que no había relación con su retiro ni con ningún cambio en su carrera deportiva.

Por lo tanto, LeBron James seguirá siendo jugador de Los Angeles Lakers y se prepara para su temporada número 23, dejando tranquilos a los fanáticos que temían por el futuro del histórico basquetbolista en la NBA.