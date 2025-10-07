¿Real o falso? En un mapa de Bahía figura la plaza "Javier Gerardo Milei"

El presidente tiene su plaza, aunque solo figura en la virtualidad. Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Bahía Blanca cuenta con cientos de plazas y espacios verdes. Uno en particular llama la atención por tener el nombre del presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, según indica la georeferencia de Google Maps.

El barrio tiene una antigüedad de 40 años aproximadamente y sus tierras pertenecían al Círculo de Suboficiales y Guardias del Servicio Penitenciario, aunque en este momento se encuentra en medio de un proceso legal con vecinos del lugar y ni siquiera tiene una denominación oficial.

A la hora de consultar por el nombre de la mencionada plaza, referentes del barrio indicaron que es un espacio cedido a la Municipalidad. quien mantiene el arbolado y el cuidado del mismo, pero que todavía no tiene un nombre específico hasta que se termine de oficializar.

La Nueva. habló con vecinos del lugar, que se vieron sorprendidos ante la consulta por el nombre del espacio verde.

"La verdad es que no sabía que aparecía con el nombre del presidente, yo vivo acá desde el 2018 y no tenía idea que aparecía con esa denominación", dijo Franco, visiblemente sorprendido.

"Este es un barrio relativamente nuevo y la plaza tiene los juegos y los árboles hace poco tiempo", nos dijo Iara. "La verdad es que estoy sorprendida, no esperaba ese nombre, pero entiendo que no es oficial, porque el barrio está con un problema legal y se autorreferencia como Villa del Parque".

Para que una plaza se denomine legalmente en Bahía Blanca, la persona homenajeada tiene que estar fallecida y pasar por un régimen de honores y la votación del Concejo Deliberante.

Desde el Legislativo local le confirmaron a este diario que la plaza "Javier Gerardo Milei" no es una denominación oficial y que se trata de una edición particular de alguien que ingresó en el sitio en Google Maps.