Cuánto cuesta la camiseta con la que Maradona protagonizó una batalla campal

Barcelona y Diego Armando Maradona disputaron en 1984 la final de la Copa del Rey contra Athletic Club, un rival que estigmatizó antes al 10 cuando en septiembre de 1983 el defensor Andoni Goikoetxea lo lesionó gravemente y le provocó una fractura del maléolo externo del tobillo izquierdo y una rotura del ligamento lateral interno.

Pelusa regresó en tiempo récord para la seriedad de la dolencia y volvió a verse las caras contra los vascos que terminaron ganando el partido 1-0 y dando la vuelta olímpica, en el marco de una batalla campal en la que Maradona dio y recibió, además de sufrir la rotura de una camiseta histórica.

La casaca "presenta una rotura en el cuello y un corte horizontal producto del forcejeo en la trifulca desatada al finalizar el encuentro. También presenta desgarros y el corte del borde del cuello", según describe un vocero de Matchday Football Auctions, la casa que subastará ese elemento y otros muy representativos de la historia futbolística del capitán de la Selección Argentina.

Además de indumentaria de su etapa en Argentinos Juniors, Boca y Napoli, estarán a disposición de los ofertantes una placa conmemorativa del título de 1981 ganado con el Xeneize y los aros utilizados en su partido despedida.

Diego y todo lo que lo rodea es invaluable, pero los objetos subastados tendrán un precio concreto. ¿Cuál será el monto de base para una casca como la que hoy por hoy constituye un verdadero uniforme de guerra?