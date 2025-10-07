Con el nivel del “Pato” y el “Patito”, a Huracán le salió redondito: 2-0 y único líder de la A liguista

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Lo primero que me sorprendió cuando llegué a la cancha de Sansinena fue la premonición del “Brujo” Mauro Brunelli: “Soñé que ganábamos 2-0, anótalo en la libreta o en el teléfono porque te vas a olvidar”.

Subí al palco de prensa y mientras copiaba las formaciones de ambos equipos, en mi cabeza, como un platillo de batería, retumbaba esa declaración del DT de Huracán. Le digo la verdad, sonreí y me olvidé, porque en los años que llevo ligado al fútbol millones de veces escuché expresiones íntimas sobre deseos individuales o grupales y también pedidos de milagros desesperados semejantes a cañitas voladoras al aire o a manotazos de ahogados.

¿Cómo salió el partido? El Globo le ganó 2-0 a Liniers y Brunelli (foto) me miró queriéndome convencer de que el destino estaba marcado, como que el resultado lo había encontrado en los astros, en un Dios personal o en una tarotista que le tiró las cartas.

No lo quise indagar y menos que menos dejarlo expuesto públicamente como el señor “Adivino”, con lo que vi en el campo de juego me alcanzó para pisar en suelo firme y expresar con decisión que el del bule le dio una lección de fútbol al “Chivo”.

Un terreno en excelente estado, césped un poco más alto de lo normal y distintas nubes de mosquitos que parecían aviones a chorro.

“Mientras no se lleven la pelota”, fue la ocurrencia de algunos colegas mientras se rociaban con repelente de pies a cabeza.

No, los zancudos perdieron la batalla al igual que Liniers. Fue todo de Huracán, de principio a fin, con jugadores en alta puntuación, una defensa que limó todo tipo de piernas bien cerca del círculo central y una idea que desbalanceó a un rival que arrancó sin un 9 de área y con un 4-2-3-1 combativo pero extremadamente ineficaz.

El conjunto whitense manejó el esférico en los espacios que quiso, esperó que la última línea albinegra de el paso al frente y ahí le clavó el cuchillo, la daga y el arpón. Pelotazo a Dan Brian Scalco o a Segovia y una consecuencia más que lógica: con esa sola variante se metió medio partido en el bolsillo.

“Lo viejo funciona Juan”, reza la frase de la serie El Eternauta, y vaya si Huracán lo sabe… Lo sabe y lo pone en funcionamiento: Linares (42 años) sacó el estiletazo a Segovia (30), centro al ras y gol del “Patito” Dan Brian Scalco (36) para el 1-0. Acción de Fútbol 5, combinación con toques de primera y glamour futbolístico.

El de la avenida Alem jamás vio el cartel “Peligro, pica Scalco”, y sufrió como un condenado a prisión perpetua.

El estado de la cancha le sentó bien al elenco de Brunelli, que vía Linares llegó al segundo. Sacó Alonso, el “Pato” la llevó con la suela y habilitó a Pane (foto) para sentenciar a Valentín Torres.

Los datos fríos reflejan el pésimo momento de Liniers, que recién pateó al arco a los 18 minutos de la segunda parte: dos puntos de los últimos 15 y un gol en 450 minutos.

En el último cuarto de hora, con la “revolución” que causaron los pibes que entraron, cuando ya estaba con tres en el fondo, un volante de contención y el resto bien arriba, los dirigidos por Hernán Rosell hicieron que Alonso se luzca con dos intervenciones fantásticas. Solo eso para pretensiones tan pobres.

El arbitraje de Daniel Méndez brilló como el sol (una patada de atrás de Boris Herrera sobre Garderes pudo haber sido roja en vez de amarilla, pero esa tarjeta no alteró el trámite y estoy obligado a darle la derecha) y Huracán se subió a la cima de las posiciones tras cerrarse la extensa fecha 7 del Clausura de la A liguista.

Brunelli, me quedé pensando: Sí, ¡creer o reventar!.

La síntesis

Huracán 2 (4-1-3-2)

Alonso 7

Mayo 6

Pérez Mangui 6

Olguín 7

Pacheco 7

J. Parra 6

Segovia 7

LINARES 8

Navarro (c) 6

D.B. Scalco 8

Pane 6

DT: Mauro Brunelli

Liniers 0 (4-2-3-1)

V. Torres 5

Herrera (c) 5

F. Aguirre 4

Cutrín 3

Wunderlich 4

Menna 4

Biondo 6

Narvay 5

Bertoni 4

Monti 4

Seisdedos 4

DT: Hernán Rosell

PT. Gol de D.B. Scalco (H), a los 15m.

ST. Gol de Pane (H), a los 16m.

Cambios. 57m. Garderes (6) por J. Parra, 70m. Chamorro (5) por Pane y 79m. Valiente por Pacheco, J. Pérez por Linares y Meza por Navarro, en Huracán; 60m. Philipp (5) por Bertoni y Ullman (4) por Biondo, 70m. De los Santos (6) por Wunderlich y 82m. Pardo por Herrera y Paolorossi por Menna, en Liniers.

Amonestados. Segovia (26m.), Linares (46m.), Garderes (64m.) y Meza (80m.), en Huracán; Biondo (55m.), Monti (72m.), Herrera (78m.) y Cutrín (87m.), en Liniers.

Arbitro. Daniel Méndez (8,5).

Cancha. Sansinena (9).