El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 8 de octubre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 8 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento moderado en aumento a regular del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será cálido y ventoso, con ráfagas de regulares a fuertes del noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche será, en tanto, templada y ventosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 20 grados.

