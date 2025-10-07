Djokovic mostró su fortaleza, a pesar del dolor en una pierna y los vómitos en Shanghai

Superando el dolor en la pierna izquierda, los vómitos producto del calor y el bajón de presión producto de la agobiante humedad, Novak Djokovic, a los 38 años, sacó a relucir toda su fortaleza y vencer a al español Jaume Munar, por 6-3, 5-7, 6-2, en 2 horas y 41 minutos de juego.

De esta manera, el serbio se metió en cuartos de final del Masters 1000 ATP de Shanghai, donde cruzará con el belga Zizou Bergs.

Justamente, Bergs superó al canadiense Gabriel Diallo (31°), por 3-6, 7-5 y 7-6(8), en un encuentro donde levantó un par de match points en contra en el tie-break definitivo.

El otro que se metió en cuartos fue el danés Holger Rune (10°), superando al francés Giovanni Mpetshi Perricard (32°), por 6-4, 6-7(7) y 6-3, en un encuentro que se extendió durante casi dos horas y media.

En los cuartos de final tendrá una buena oportunidad para seguir avanzando, ya que se enfrentará con el ganador del partido entre el neerlandés Tallon Griekspoor (27°) y el monegasco Valentin Vacherot.