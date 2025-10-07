En un allanamiento, recuperan herramientas robadas y capturan a dos personas

Dos hombres fueron capturados en Médanos, en el marco de una causa por el robo de herramientas de trabajo de un taller mecánico.

Las aprehensiones se llevaron a cabo en una vivienda ubicada en Malvinas Argentinas al 1.200, en un allanamiento dispuesto por Claudia Olivera, a cargo del Jugado de Garantías N° 1.

En ese lugar se capturó a Gastón Garnica, luego de que se constatara que en la casa en cuestión se encontraban las herramientas robadas -el martes por la madrugada- en un taller mecánico luego de que desconocidos forzaran el portón de acceso.

Los elementos en cuestión fueron secuestrados.

Además, en el operativo se aprehendió a Horacio De Santos, quien durante el allanamiento irrumpió en forma agresiva hacia el personal policial, sin provocarle daños.

Este último quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en una causa caratulada como Atentado y Resistencia a la autoridad.