En un allanamiento, recuperan herramientas robadas y capturan a dos personas
El hecho había ocurrido en las últimas horas en Médanos.
Dos hombres fueron capturados en Médanos, en el marco de una causa por el robo de herramientas de trabajo de un taller mecánico.
Las aprehensiones se llevaron a cabo en una vivienda ubicada en Malvinas Argentinas al 1.200, en un allanamiento dispuesto por Claudia Olivera, a cargo del Jugado de Garantías N° 1.
En ese lugar se capturó a Gastón Garnica, luego de que se constatara que en la casa en cuestión se encontraban las herramientas robadas -el martes por la madrugada- en un taller mecánico luego de que desconocidos forzaran el portón de acceso.
Los elementos en cuestión fueron secuestrados.
Además, en el operativo se aprehendió a Horacio De Santos, quien durante el allanamiento irrumpió en forma agresiva hacia el personal policial, sin provocarle daños.
Este último quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en una causa caratulada como Atentado y Resistencia a la autoridad.