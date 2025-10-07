Las ventas en la Expo Rural de Bordeu superaron el millón de dólares

Más de un millón de dólares totalizaron las ventas de reproductores de la 141ª Exposición Rural de Villa Bordeu, que se llevó a cabo entre el viernes y este lunes en la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

De acuerdo a números oficiales, en la jornada de ayer se vendieron 298 bovinos por 1.400.600.000 pesos, y 49 ovinos por 76.150.000 pesos. A esto hay que sumarle tres equinos, que se vendieron en seis cuotas consecutivas, que totalizan $ 27,6 millones.

Teniendo en cuenta estas tres especies, que suman 350 animales, el total de las ventas alcanza $ 1.504.350.000. Si se traslada este valor al cierre del dólar oficial (promedio) para la venta en Bahía Blanca del martes, que fue de $ 1.469, arroja la friolera de U$S 1.024.063,98. El año pasado, con un dólar a $ 995,5, el total había superado U$S 1.040.000.

Si se desgrana la información por especies y razas, se vendieron 172 bovinos Angus, entre pedigree y puros controlados, por $ 911.900.00; 118 Polled Hereford, entre puros y puros registrados, por $ 459.750.000, mientras que se comercializaron ocho Shorthorn (pedigree y PC) por 28.950.00.

En cuanto a los ovinos, se comercializaron 25 Corriedale por $ 54,7 millones; 17 Poll Merino, por $ 15,15 millones; cinco Texel, por $ 3,1 millones, y dos Dorper Black por $ 3,2 millones.

Las ventas estuvieron a cargo de la firma Productores Rurales del Sud, y los rematadores fueron Santiago Abdo -en bovinos y equinos- y Luciano Janyistabro, en lanares. El remate fue dinámico y muy pocos animales quedaron sin vender; muchos de ellos no por falta de interés, sino por precios base demasiado elevados.

En la previa, ya se vislumbraba que los números podían ser positivos. Las lluvias de todo el año han generado pasturas para los animales y los precios están elevándose a niveles pocas veces visto. Por ello, se estimaba que productores y cabañeros llegarían a Bordeu con la intención de mejorar sus rodeos.