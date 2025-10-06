En Corriedale, un histórico cabañero pagó $ 20 millones por el Gran Campeón de Bordeu

Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva.



Si lo que había ocurrido el último sábado en la jura de los ovinos Corriedale en la Exposición Rural de Villa Bordeu, con el cabañero dorreguense Néstor Aldazábal obteniendo el GC de la muestra al superar en la fila final al histórico criador Jorge Meier, podía considerarse sorprendente, lo que pasó este lunes en las ventas lo fue más aún.

En medio de otra de las grandes pujas que tuvo la última jornada de la 141ª Exposición de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca, fue el propio titular de la cabaña Don Reinaldo, en Dufaur, quien pagó la friolera de 20 millones de pesos por el animal que había derrotado al suyo tan solo 48 horas atrás.

En esta oportunidad, como ya había ocurrido el año pasado, las ventas comenzaron un par de horas antes de lo acostumbrado, bajo el martillo de Luciano Janyistabro, de Productores Rurales del Sur, y para las 18 del lunes ya estaba todo terminado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La jornada tuvo nuevamente a cabañeros extranjeros adquiriendo genética del Sudoeste Bonaerense. De hecho, como ya viene pasando en los últimos años, hubo cabañeros peruanos comprando varios ovinos, tanto machos como hembras.

Néstor Aldazábal y Jorge Meier.

En una jornada de buenos precios, pero con muchos ejemplares que no fueron vendidos por falta de ofertas, en animales de lotes, el mejor individual presentado por Aldazábal, de cabaña 23 de Noviembre, se vendió a Vicente Hermanos en 2.500.000 pesos.

Además, por un GC Poll Merino que había presentado Matías Pérez, de Alpachiri (La Pampa), la cabaña Sausalito, de Jorge Srodek, pagó 2 millones de pesos.

En Texel, en tanto, hubo varias ventas de 500.000 pesos, aunque el máximo valor fue en hembras al venderse una borrega con cría al pie, de Pablo Freire, en 630.000 pesos a La Chingola.

El único ejemplar de Texel negro, presentado por Freire, se vendió en 1 millón de pesos. En Dorper Black se lograron 1.700.000 y 1.500.000 pesos por sendos borregos.