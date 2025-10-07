¿A la espera de Milei? El ministro de Economía podría quedarse varios días más en Estados Unidos

Según trascendió, el ministro de Economía se quedaría unos 15 días en Estados Unidos, incluso hasta el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump. Está previsto que Luis Caputo, luego de la reunión de los mandatarios, participe de la Asamblea Anual de FMI y Banco Mundial

El titular de la cartera económica llegó el sábado pasado a Washington, donde negocia con Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Donald Trump, y Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), los detalles del paquete de ayuda financiera que Estados Unidos aseguró que le dará a la Argentina.

La estadía del funcionario local se extenderá por varios días más, según confirmó una alta fuente de la Casa Rosada a Infobae. Se espera que Caputo permanezca en EEUU al menos hasta la visita oficial de Milei, a la Casa Blanca. El nuevo encuentro entre los mandatario de Argentina y Estados Unidos está pactado para el martes 14 de octubre, dentro de siete días.

Pero luego está previsto que el ministro participe de la Asamblea Anual de FMI y Banco Mundial, con lo que el mandatario podría extender su periplo americano por unos 15 días, dependiendo de los días que permanezca en ese evento global. En el Palacio de Hacienda no hicieron comentarios ante la consulta.

No hay noticias hasta el momento de la agenda de Caputo en EEUU. De todos modos, este miércoles podría participar del discurso de apertura de la número uno del FMI.En las últimas horas, Caputo hizo públicas reuniones con Bessent y Georgieva aunque no trascendieron detalles de avance de las negociaciones.

Caputo con Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Donald Trump

El funcionario de Milei viajó a DC con parte de su equipo: el viceministro José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. No está claro aún si todos lo acompañarán o si regresarán antes al país. (con información de Infobae)