Viaje a Nueva Zelanda y Australia: un encuentro con la belleza del fin del mundo
Este viaje propuesto por Viajes La Nueva con salida el 9 de marzo de 2026 combina lo mejor de dos mundos únicos: la majestuosidad natural de Nueva Zelanda y la energía vibrante de Australia.
Este viaje propuesto por Viajes La Nueva con salida el 9 de marzo de 2026 combina lo mejor de dos mundos únicos: la majestuosidad natural de Nueva Zelanda y la energía vibrante de Australia.
El costo por pasajero es desde USD 6454 y el paquete incluye:
* Vuelo internacional Buenos Aires (escala en Santiago de Chile) - Auckland | Melbourne (escala en Santiago de Chile) - Buenos Aires en clase turista, con impuestos y tasas incluidos.
Nueva Zelanda:
- 8 noches de alojamiento de acuerdo a lo detallado en el programa (o de categoría similar) en habitación doble/twin/sgl.
- Desayuno diario, Almuerzo x 4 (Waiheke, Waitomo, Rotorua, Queenstown; Cena x 1 (Rotorua)
- Transporte: Servicio privado en Bus de categoría superior.
- Guía de habla hispana durante todo el viaje (guías separados en la Isla Norte y la Isla Sur).
- Excursiones y Entradas según el itinerario.
Australia:
- 7 noches de alojamiento según el itinerario.
- Guía local de habla hispana durante todo el viaje, con asistencia de llegada y salida en Sydney y Melbourne.
- Traslados y visitas turísticas según el itinerario en autocar privado con aire acondicionado.
- Comidas según itinerario - 7 desayunos.
- Sydney Tour privado en autocar por la ciudad inc Bondi Beach, The Rocks, Mrs. Macquarie’s Chair.
- Recorrido privado a pie por Sídney.
- Visita privada a la Ópera de Sídney.
- Vuelo de Virgin con 23 kg de equipaje de Sydney a Melbourne.
- Recorrido privado en autocar y privado a pie, por la ciudad de Melbourne.
- Entrada al Melbourne Skydeck.
En Nueva Zelanda, el itinerario recorre montañas, lagos cristalinos, bosques termales, cuevas iluminadas por luciérnagas y destinos icónicos como Auckland, Rotorua y Queenstown. Cada día ofrece experiencias que conectan con la naturaleza y la cultura Māori.
Australia sorprende con el ritmo cosmopolita de Sídney, sus playas famosas, su icónica Ópera y sus paisajes cercanos como las Montañas Azules. El viaje culmina en Melbourne, capital cultural del país, donde la historia, el arte urbano y la modernidad conviven en perfecta armonía.
Este es el itinerario día por día:
*Día 1 – Buenos Aires / Santiago de Chile*
Encuentro del grupo en Aeroparque y vuelo hacia Santiago. Arribo al mediodía y conexión hacia Auckland.
*Día 2 – Vuelo Santiago / Auckland*
Día a bordo atravesando el Pacífico, con descanso y servicios a bordo.
*Día 3 – Llegada a Auckland*
Recepción en destino y visita nocturna a Sky Tower con vistas panorámicas.
*Día 4 – Isla de Waiheke*
City tour por Auckland y cruce en ferry para visitar viñedos con degustación y almuerzo.
*Día 5 – Waitomo / Rotorua*
Recorrido por las cuevas luminosas de Waitomo y almuerzo BBQ antes de llegar a Rotorua.
*Día 6 – Rotorua completa*
Visita a parques termales, bosques y experiencia cultural Māori con cena tradicional.
*Días 7 y 8 – Queenstown*
Vuelo al sur del país y días libres para excursiones o descanso entre montañas y lagos.
*Día 9 – Arrowtown / Wanaka*
Vistas panorámicas, cata de vinos y llegada a Wanaka, destino de calma y naturaleza.
*Día 10 – Wanaka libre*
Día destinado a disfrutar del entorno natural o caminatas suaves.
*Día 11 – Vuelo a Sídney*
Regreso a Queenstown y vuelo a Australia. Llegada y primera noche en la ciudad.
*Día 12 – Sídney panorámico*
City tour por playas, miradores y barrios históricos. Tarde libre.
Para más información, reservas o consultas, podés comunicarte con Viajes La Nueva, que te acompaña a descubrir el mundo, paso a paso. Consultas y reservas: Rodríguez 55, Bahía Blanca. (0291) 459-0099 / 471-7260 [email protected]
*Día 13 – Sídney libre*
Opción de excursión a las Montañas Azules o día libre para seguir recorriendo.
*Día 14 – Ópera de Sídney*
Tour guiado por la icónica Ópera y tarde libre para paseos o crucero.
*Día 15 – Vuelo a Melbourne*
Traslado y tarde libre en la capital cultural de Australia.
*Día 16 – Melbourne completa*
City tour, arte urbano, jardines y final en el Skydeck.
**Día 17 – Regreso a Argentina: Vuelo de regreso y fin del viaje.