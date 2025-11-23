Viaje a Nueva Zelanda y Australia: un encuentro con la belleza del fin del mundo

El ncato de Sidney, en Australia.

Este viaje propuesto por Viajes La Nueva con salida el 9 de marzo de 2026 combina lo mejor de dos mundos únicos: la majestuosidad natural de Nueva Zelanda y la energía vibrante de Australia.

El costo por pasajero es desde USD 6454 y el paquete incluye:

* Vuelo internacional Buenos Aires (escala en Santiago de Chile) - Auckland | Melbourne (escala en Santiago de Chile) - Buenos Aires en clase turista, con impuestos y tasas incluidos.

Nueva Zelanda:

- 8 noches de alojamiento de acuerdo a lo detallado en el programa (o de categoría similar) en habitación doble/twin/sgl.

- Desayuno diario, Almuerzo x 4 (Waiheke, Waitomo, Rotorua, Queenstown; Cena x 1 (Rotorua)

- Transporte: Servicio privado en Bus de categoría superior.- Guía de habla hispana durante todo el viaje (guías separados en la Isla Norte y la Isla Sur).- Excursiones y Entradas según el itinerario.

Australia:

- 7 noches de alojamiento según el itinerario.

- Guía local de habla hispana durante todo el viaje, con asistencia de llegada y salida en Sydney y Melbourne.

- Traslados y visitas turísticas según el itinerario en autocar privado con aire acondicionado.

- Comidas según itinerario - 7 desayunos.

- Sydney Tour privado en autocar por la ciudad inc Bondi Beach, The Rocks, Mrs. Macquarie’s Chair.

- Recorrido privado a pie por Sídney.- Visita privada a la Ópera de Sídney.- Vuelo de Virgin con 23 kg de equipaje de Sydney a Melbourne.- Recorrido privado en autocar y privado a pie, por la ciudad de Melbourne.- Entrada al Melbourne Skydeck.

En Nueva Zelanda, el itinerario recorre montañas, lagos cristalinos, bosques termales, cuevas iluminadas por luciérnagas y destinos icónicos como Auckland, Rotorua y Queenstown. Cada día ofrece experiencias que conectan con la naturaleza y la cultura Māori.

Australia sorprende con el ritmo cosmopolita de Sídney, sus playas famosas, su icónica Ópera y sus paisajes cercanos como las Montañas Azules. El viaje culmina en Melbourne, capital cultural del país, donde la historia, el arte urbano y la modernidad conviven en perfecta armonía.

Este es el itinerario día por día:

*Día 1 – Buenos Aires / Santiago de Chile*

Encuentro del grupo en Aeroparque y vuelo hacia Santiago. Arribo al mediodía y conexión hacia Auckland.

*Día 2 – Vuelo Santiago / Auckland*

Día a bordo atravesando el Pacífico, con descanso y servicios a bordo.

*Día 3 – Llegada a Auckland*

Recepción en destino y visita nocturna a Sky Tower con vistas panorámicas.

*Día 4 – Isla de Waiheke*

City tour por Auckland y cruce en ferry para visitar viñedos con degustación y almuerzo.

*Día 5 – Waitomo / Rotorua*

Recorrido por las cuevas luminosas de Waitomo y almuerzo BBQ antes de llegar a Rotorua.

*Día 6 – Rotorua completa*

Visita a parques termales, bosques y experiencia cultural Māori con cena tradicional.

*Días 7 y 8 – Queenstown*

Vuelo al sur del país y días libres para excursiones o descanso entre montañas y lagos.

*Día 9 – Arrowtown / Wanaka*

Vistas panorámicas, cata de vinos y llegada a Wanaka, destino de calma y naturaleza.

*Día 10 – Wanaka libre*

Día destinado a disfrutar del entorno natural o caminatas suaves.

*Día 11 – Vuelo a Sídney*

Regreso a Queenstown y vuelo a Australia. Llegada y primera noche en la ciudad.

*Día 12 – Sídney panorámico*

City tour por playas, miradores y barrios históricos. Tarde libre.

Para más información, reservas o consultas, podés comunicarte con Viajes La Nueva, que te acompaña a descubrir el mundo, paso a paso. Consultas y reservas: Rodríguez 55, Bahía Blanca. (0291) 459-0099 / 471-7260 [email protected]

*Día 13 – Sídney libre*

Opción de excursión a las Montañas Azules o día libre para seguir recorriendo.

*Día 14 – Ópera de Sídney*

Tour guiado por la icónica Ópera y tarde libre para paseos o crucero.

*Día 15 – Vuelo a Melbourne*

Traslado y tarde libre en la capital cultural de Australia.

*Día 16 – Melbourne completa*

City tour, arte urbano, jardines y final en el Skydeck.

**Día 17 – Regreso a Argentina: Vuelo de regreso y fin del viaje.