Por penales y a domicilio: Rosario y La Armonía ganaron las semifinales y jugarán la final de los playoffs

Rosario Puerto Belgrano y La Armonía ganaron por penales las semifinales y se metieron en la final de los playoffs del Torneo Clausura de la primera división "B" de la Liga del Sur.

El equipo de Punta Alta eliminó a Tiro Federal (jugará la final extra por haber sido el mejor de la fase regular) desde los 12 pasos (5 a 3), tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular en el Onofre Pirrone.

La visita comenzó ganando con gol de Federico Pinedo (a los 47 minutos) y el aurivioleta lo igualó con un tanto en contra de Leandro González (82m.).

Ambos equipos, además, terminaron con 10 ya que el árbitro Lucas De Dios le mostró la roja a Agustín Restiffo a los 35 en minutos (en Tiro) y al uruguayo Juan Ignacio Barbosa a lo 68 (en Rosario).

En la definición por penales, para Rosario marcaron sucesivamente Pedro Fernández, Enzo Paredes, Nahuel Cornou, Santiago Giorgis y Nahuel Gregorachuk, quien anotó el definitorio.

Mientras que para Tiro acertaron Franco Lefiñir, Diego Cuevas y Juan Pablo Salgado.

El único que malogró su intento fue Mariano Mc Coubrey, ya que se remate dio en la parte alta del horizontal y se fue por arriba.

En Ingeniero White, en tanto, La Armonía venció Comercial también desde los 12 pasos y por 5 a 3, luego de igualar sin goles en el tiempo regular.

Para el Depo marcaron Edgar Scalco, Franco Carta, Jerónimo Blanco, Juan Martín González y David Vega.

Mientras que para el elenco portuario acertaron Luca Orozco, Nazareno Romero y Santino Pollio.

Por su parte, Giovanni Giamberardino envío por arriba su remate, siendo el único en fallar en la tanda.

El partido fue dirigido por Pablo Zaragoza.

*Como sigue

Con estos resultados, La Armonía y Rosario jugarán la final de los playoffs en el Hermanos Francani.

Al igual que hoy, en caso de empate el vencedor se definirá por penales.

El equipo que se imponga en ese cruce, chocará ante Tiro Federal, que tiene la final por extra por haber sido el mejor de la fase regular del Torneo Clausura.

A su vez, el que se quede en el duelo entre los tirenses y La Armonía o Rosario, jugará la final anual frente a Comercial, ganador del Torneo Apertura.

El vencedor de esa final en escenario neutral ascenderá y el perdedor jugará la promoción ante San Francisco.