La ciudad.

A los 76 años de edad falleció Osvaldo Catini

El bochófilo, tanguero y empresario dejó una huella ineludible en la ciudad 

Osvaldo Catini en sus tiempos de jugador de Almafuerte (Foto Archivo LNP)

Este sábado por la mañana se confirmó la muerte de Osvaldo Catini, reconocido empresario de la ciudad, de vinculación directa con el tango y su recordado ciclo "Tango en la Bahía", además de las bochas, del cual fue titular de la ABB (Asociación Bahiense de Bochas).

Sus restos son velados este sábado desde las 17 en Mitre 468 Sala 2 y recibirán sepultura el domingo a las 9:30 en el Cementerio Parque de Paz.

Cantini, reconocido en varios ámbitos, se desempeñó como un empresario prolífico, vinculado con los lugares de esparcimiento, como el salón Sueños del club Almafuerte, o el propio Rossini, del cual fue propietario.

El deporte también fue parte fundamental de su vida, sobre todo las bochas, donde fue jugador y dirigente, promoviendo el deporte, primero como impulsor de escuelitas de la disciplina y más tarde, como autoridad máxima de la asociación.

Catini junto a su hijo Rodrigo

El tango también lo acompañó, siendo productor del programa "Tango en la Bahía", un clásico de canal 9, con el que ganó en reiteradas oportunidades el Martín Fierro Federal.

Desde La Nueva, enviamos el más sentido pésame a familiares y amigos.

Catini en una noche de Martín Fierro Federal

 

El país.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

