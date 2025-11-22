Los resultados de otra jornada intensa en la ventana de noviembre

Otra jornada de buenos duelos internacionales se vivió este sábado en el marco de la ventana de noviembre, última etapa del calendario 2025 en el rugby mundial.

Recordamos que el seleccionado argentino se presentará mañana ante Inglaterra en el estadio Allianz (Twickenham), a las 13.10, en el cierre de la gira por las islas británicas.

Hoy hubo partidos importantes como el que Francia le ganó a Australia por 48 a 33 en el Stade de France, donde los locales consolidaron su presencia en el top 6 del ranking World Rugby que serán cabezas de serie en el sorteo del mundialista del próximo 3 de diciembre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

París vio toda la intensidad de estos equipos que batallaron hasta el final, con los Wallabies en un muy mal momento deportivo pero que afrontaron esta visita con la necesidad de ganar y hacerlo por 16 o más puntos para subir en el ranking y acceder al bombo 1. Pero la derrota los dejó en el 2... Si bien el ranking quedará confirmado el lunes cuando lo actualice World Rugby, hoy los cabeza de serie son Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina.

Los tries de Francia fueron de Nicolas Depoortere (8m y 51m), Thomas Ramos (24m), Louis Bielle-Biarrey (30m y 71m), Julien Marchand (63m) y Maxime Lamothe (78m). Para Australia anotaron tries Matt Faessler (2m y 35m), Angus Bell (20m), Max Jorgensen (54m) y Josh Nasser (75m).

En otro de los encuentros Sudáfrica superó a Irlanda por 24-13 en Dublín, con tries de Damian Willemse (3m), Cobus Reinach (33m) y Sacha Feinberg-Mngomezulu (45m). En los locales anotó Dan Sheehan (36m).

Más temprano Nueva Zelanda derrotó a Gales por 52 a 26, con tries de Caleb Clarke (4m y 78m), Ruben Love (28m), Tamaiti Williams (37m), Rieko Ioane (50m) y Sevu Reece (58m y 69m).

En Génova el local Italia superó a Chile 34 a 19, con tries de Ange Capuozzo (11m), Tommaso Di Bartolomeo (33m y 52m) y Monty Ioane (61m y 71m). Para Los Cóndores anotaron Salvador Lues (39m), Nicolas Saab (47m) y Clemente Saavedra (79m).

Mañana, 10.40, jugarán Escocia-Tonga (ESPN2/Disney+).