Piden 35 años para un hombre acusado de abusar de su hijastra en la región

El fiscal Marcelo Romero Jardín pidió 35 años de prisión para un hombre que está siendo juzgado por supuestos abusos a la hija menor de su pareja, y durante largo tiempo, en Sierra de la Ventana.

Fue en el marco de los alegatos del debate que está llevando adelante el juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal Nº 2, y cuyo fallo se conocerá el próximo lunes a las 12.

Luego de escucharse distintos testimonios en el juicio, el acusador solicitó 35 años para el detenido, a quien no se identifica para preservar el nombre de la víctima.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 14, los hechos se produjeron en el lapso de tiempo comprendido entre 2012 y el 2 de febrero de 2019, en diversas circunstancias en las que el hombre se quedaba al cuidado de la víctima, para someterla a distintas situaciones abusivas desde que la pequeña tenía 6 años.

Cuando la niña cumplió 10 -y hasta los 12- el acusado habría comenzado a accederla de manera carnal en forma reiterada y bajo amenazas de que si contaba lo sucedido las mataría a ella y a su madre.

Todos los hechos habrían sucedido dentro de la vivienda que la familia compartía en Sierra de la Ventana.

El hombre está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real de delitos.