Delfino y su retiro: "Hace un par de meses llegó un momento que pensé que no iba a llegar"

El santafesino Carlos Delfino le puso punto final a su carrera, siendo de esta manera, a los 43 años, el último integrante de la Generación Dorada del básquetbol argentino en anunciar su retiro.

"Jugar no juego más. Hace un par de meses llegó un momento que pensé que no iba a llegar, que fue poner excusas para ir a entrenar, no tener ganas de ir", reconoció Delfino, que se despidió después de 27 temporadas.

Debutó como profesional en 1998 con Libertad de Sunchales y las últimas dos temporadas jugó en Benedetto Cento, de la Segunda división italiana.

Fue el primer argentino en ser elegido en la primera ronda del draft 2003, sumando más de 500 partidos en la NBA, pasando por Detroit, Toronto, Milwaukee y Houston.

A su vez, fue campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004, bronce en Beijing 2008, campeón de la Americup en 2011 y 2022 y del Sudamericano 2004.

"Por un lado me puse muy bien, porque sufrí muchas lesiones y en un momento lo dejé por casi cuatro años, pero esta vez estoy bien, estoy entero y puedo elegir yo", destacó el santafesino.

"No fui ningún partido espectacular, ningún partido especial, ninguna despedida. Simplemente siento que ya está. Me puedo ir tranquilo", hablando en Doble a Doble.

Delfino fue parte de la Selección que ganó el oro olímpico en Atenas 2004. No fue parte del equipo que dos años antes fue subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 –fue junto a Walter Herrmann uno de los últimos en sumarse al grupo– pero sí del que ganó el bronce en Pekín 2008.

Además de las dos medallas olímpicas, Carlos Delfino también ganó dos FIBA AmeriCup: una en 2011, el último gran logro de la Generación Dorada, y otra en 2022, ya con la generación que lideran Facundo Campazzo y Gabriel Deck.