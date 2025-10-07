La despedida de Messi, cargada de sentimiento, al compañero con el que compartió tantas alegrías

El defensor español del Inter Miami de Estados Unidos, Jordi Alba, seguirá los pasos de su compañero y compatriota Sergio Busquets y anunció que se retiro del fútbol a final de temporada.

Este martes, el astro argentino y capitán del equipo norteamericano Lionel Messi recibió la noticia de otro retiro de un compañero, en este caso el de Jordi Alba que, al igual que Busquets, fue compañero del rosarino en la última parte de la etapa más gloriosa del Barcelona de España entre 2012 y 2016.

A sus 36 años, el nacido en la localidad barcelonés de Hospitalet de Llobregat anunció su retiro de la actividad profesional a final de temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo” agregó el ex Valencia de España.

Además, el futbolista agradeció a todos los compañeros que tuvo y los clubes por los que pasó: “Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, staff, trabajadores de los clubes y rivales que me exigieron a dar lo mejor de mí. Quiero agradecer de manera especial a los clubes que han marcado mi vida. Al Atlético Centro Hospitalense, donde todo comenzó. Al Cornellà, que me brindó la confianza necesaria para crecer. Al Nàstic de Tarragona, donde aprendí a convivir en un vestuario profesional y maduré junto a grandes compañeros. Al Valencia Club de Fútbol, el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en Primera División”.

“Al FC Barcelona, el club de mi vida, el que me vio crecer siendo un niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles. A la Selección Española, orgulloso de haber vestido esta camiseta y agradecido por formar parte de tu historia. Y finalmente al Inter Miami, gracias por abrirme sus puertas, acogerme con cariño y regalarme la oportunidad de culminar este viaje disfrutando hasta el último momento” concluyó.

El mensaje de Messi:

El recorrido

Tras una temporada en la segunda división de España con la camiseta del Gimnástic de Terragona, el defensor debutó en 2009 en LaLiga con el Valencia en un partido ante el Real Valladolid. En el equipo andalúz disputó 110 partidos hasta 2012 cuando fue vendido al Barcelona, mientras se encontraba con la selección española disputando la Eurocopa de Polonia-Ucrania que terminaron conquistando.

En Cataluña formó parte de un equipo de ensueño que quedó en la historia grande del fútbol mundial, comandado por Messi dentro del campo de juego y rodeado de estrellas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar, entre otros.

En el equipo blaugrana disputó 459 partidos, marcó 27 goles, dio 94 asistencias y conquistó 15 títulos nacionales y tres internacionales, entre ellos, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes de la FIFA.

En 2023, el futbolista recaló en el Inter Miami para acompañar a Messi en esta aventura por los Estados Unidos. Hasta el momento, Alba jugó 95 encuentros en el equipo del Estado de Florida y ganó solamente la Leagues Cup de 2023.

A nivel selección, el defensor debutó con la camiseta de España en 2011 y vistió dicho manto en 93 ocasiones, entre ellas, tres Copas del Mundo y dos Eurocopas, de las cuales solo ganó una. Además, anotó 10 goles con el combinado español hasta su retiro de la selección en 2023.