Guiño en clave electoral: para el FMI, el éxito del plan de Milei depende de "que la gente acompañe”

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, deslizó que el éxito del plan económico del gobierno de Javier Milei, dependerá de que la población “acompañe” el ajuste.

Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, dijo la funcionaria en una exposición pública.

La titular del FMI puso al país como ejemplo al hablar sobre la necesidad de que los países tengan una fuerte disciplina fiscal.

“En Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse", afirmó Georgieva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego hizo foco en la situación de la Argentina al graficar que está en un proceso similar.

La funcionaria habló en un evento organizado por el Milken Institute, el mismo que hace dos semanas visitó Milei.

Sus palabras tienen mayor repercusión dado que se conocen a 20 días de una elección legislativa que será crucial para el destino del gobierno de Milei y su agenda de reformas.

El ajuste en las cuentas públicas y las reformas estructurales son dos de las exigencias que impone el FMI.

Por otro lado. la definición de Georgieva se realizó en momentos en que una delegación del Ministerio de Economía, encabezada por su titular, Luis Caputo lleva cinco días de conversaciones en Washington.

La misión viajó el viernes por la noche a la capital estadounidense y desde ese momento no hubo más información sobre las reuniones que desarrollo, salvó las presentaciones formales ante Georgieva y el titular del Tesoro, Scott Bessent. (NA)