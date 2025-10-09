Corte de calles y servicios para este jueves 9 de octubre

Este jueves 9 de octubre se realizarán tareas de reencarpetado asfáltico en distintas calles de la ciudad lo que llevará al cambio de recorrido de la línea 502. Además, habrá dos cortes programado por parte de EDES.

Corte de calles:

La Municipalidad de Bahía Blanca informó que estará trabajando en las siguientes calles en su plan de reparación de calles:

*Thompson, entre Undiano y 25 de Mayo.

*San Martín, entre Alsina y Las Heras.

*Berutti entre Villarino y Undiano (por 48 horas)

Por tal motivo, la línea 502 cumplirá el tramo Villa Rosas- Villa Floresta por Thompson, Luiggi, Brown y trayecto habitual.

Interrupción de servicio eléctrico:

EDES informa que realizará dos cortes programados en la jornada de hoy por su plan de obras y mantenimiento:

– de 8:30 a 12hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Montevideo, Paunero, México, Chile.

– de 8:30 a 14:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Gral Paz, Dorrego, Lavalle, Corrientes.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.