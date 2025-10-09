Un fan de LA Lakers se sintió engañado y demandó a LeBron James

Un simpatizante de Los Angeles Lakers inició una particular demanda contra LeBron James, superestrella de la NBA y de Los Ángeles Lakers, a quien acusó de hacerle perder cientos de dólares.

Andrew García, de 29 años y fan de los Lakers de toda la vida, presentó la demanda en un tribunal de reclamos menores en el condado de Los Ángeles el miércoles. Alegó que James le debe 865,66 dólares después de que dice que el jugador aparentemente insinuara que estaba a punto de anunciar su retiro.

García declaró a la web TMZ Sports que durante el programa "La segunda decisión" el basquetbolista bromeó diciendo que tenía que tomar una gran decisión. García pensó que "El Rey" quería decir que estaba colgando sus zapatillas, así que corrió a Ticketmaster para conseguir algunas entradas para lo que sería el último enfrentamiento de LBJ ante su ex equipo, Cleveland Cavaliers.

García compró dos entradas para la fecha del 31 de marzo de 2026 por 432,83 dólares cada una. Pero agregó que cuando LeBron reveló el martes que sus palabras fueron para un anuncio de una marca de cognac (que hará una edición especial de la bebida en honor al jugador de Los Lakers), las entradas perdieron casi todo su valor.

García escribió en su demanda que James ahora le debe dinero debido a "fraude, engaño, tergiversación y cualquier base de recuperación legal".

Añadió en la entrevista con TMZ: "No habría comprado las entradas si no fuera a retirarse. Así de simple".

García no es el único fan que se ofendió con la forma en que James lanzó el comercial del cognac "Hennessy", pero hasta el momento, no hizo comentarios públicos sobre este tema.