Dónde es el velorio de Russo y su último deseo: vestir ropa de Boca

Miguel Ángel Russo será velado hoy, tras su fallecer ayer a los 69 años de edad tras cursar una larga y cruel enfermedad.

Los restos del entrenador de Boca serán despedidos hoy en el Hall Central de Brandsen 805, de 10 a 22.

El velatorio continuará el viernes de 10 a 12.

Además, desde la institución se informó que por respeto a sus familiares no se permitirá sacar fotos y ni filmar.

*Un último deseo azul y oro

Según trascendió ayer, Miguel Ángel Russo le realizó un último pedido a sus familiares en los últimos días.

El deseo del DT era vestir ropa de Boca Juniors durante sus días en internacion domiciliaria y así también habría sido trasladado tras su fallecimiento.

Emocionante.