Dónde es el velorio de Russo y su último deseo: vestir ropa de Boca
El histórico entrenador será despedido hoy, tras su fallecimiento a los 69 años.
Miguel Ángel Russo será velado hoy, tras su fallecer ayer a los 69 años de edad tras cursar una larga y cruel enfermedad.
Los restos del entrenador de Boca serán despedidos hoy en el Hall Central de Brandsen 805, de 10 a 22.
El velatorio continuará el viernes de 10 a 12.
Además, desde la institución se informó que por respeto a sus familiares no se permitirá sacar fotos y ni filmar.
*Un último deseo azul y oro
Según trascendió ayer, Miguel Ángel Russo le realizó un último pedido a sus familiares en los últimos días.
El deseo del DT era vestir ropa de Boca Juniors durante sus días en internacion domiciliaria y así también habría sido trasladado tras su fallecimiento.
Emocionante.