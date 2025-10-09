Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina Sub-20 por los cuartos de final del Mundial

La Selección Argentina Sub 20, que goleó ayer a Nigeria por 4-0 en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, avanzó a cuartos de final algo que no hacía desde 2011.

En el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, el conjunto nacional se impuso con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti.

Ahora el conjunto dirigido por Diego Placente deberá enfrentar en cuartos de final a México, que viene de eliminar a Chile.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El partido entre la Argentina y México se jugará este sábado desde las 20 (hora de nuestro país) en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos.

El vencedor de este encuentro enfrentará en semifinales al ganador de España vs Colombia.

El choque entre argentinos y mexicanos será transmitido en nuestro país por las señales de cable Telefe y DSports.

Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go. (NA).