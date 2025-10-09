UNS: se presentó el plan para la reconstrucción de la Biblioteca Central

El Rectorado de la Universidad Nacional del Sur presentó un plan de obras para recuperar parte de los subsuelos del edificio de Alem 1.253 afectados por la inundación del 7 de marzo.

Los trabajos, que intervendrán en particular los espacios que funcionaban como depósito de la Biblioteca Central, serán financiados con los recursos con que las Universidades Nacionales del Litoral, Misiones y de Mar del Plata contribuyeron a la reconstrucción de la UNS tras la catástrofe. En total, las tres instituciones destinaron 220 millones de pesos.

El rector marplatense, Alfredo Lazzeretti, participó del plenario -que puede verse íntegro acá– y recibió el reconocimiento del Consejo. El cuerpo resolutivo agradeció “el espíritu de cooperación interuniversitaria y el compromiso social que guió la acción” de la UNMdP, “a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el sector universitario en la actualidad”.

Los trabajos proyectados contemplan la recuperación del sector que funcionaba como depósito de la Biblioteca Central, que se reconvertirá en una sala de estudios de 400 metros cuadrados. Allí se colocarán mesas y sillas, conexiones eléctricas para dispositivos móviles y mobiliario de servicio. Como en las demás salas similares, será dotada de calefacción, wi fi y dispensers de agua caliente y fría. “En la UNS la demanda de salas de estudio es muy alta. La existente en Alem 1253 funciona todos los días: de lunes a viernes de 7:00 a 00:00 y los sábados, domingos y feriados de 8:00 a 22:00. Su capacidad suele estar colmada porque los estudiantes encuentran ahí un espacio muy apropiado para el estudio y hacen mucho uso de ella”, se indicó desde el Rectorado.

Según se anticipó, a ese espacio se sumará una sala de proyecciones de 72 m², un sector de oficinas (30 m²), áreas de sanitarios y servicios.

Para ello, se llevarán a cabo tareas de reparación de pisos, instalación de agua e iluminación, tendido eléctrico y de datos, y pintura.

A su vez, se intervendrá el patio central del complejo, en busca de garantizar el acceso universal y seguro, ya que las áreas a recuperar tienen diferencias de niveles: la futura sala de estudios se encuentra en un subsuelo, casi dos metros por debajo del nivel del patio central de Alem. “El proyecto se sostiene en los fundamentos impostergables, ineludibles y exigibles de accesibilidad universal y sustentabilidad de recursos energéticos”, señaló el rector Daniel Vega.