Fútbol.

Las despedidas de Carlos Tévez y Martín Palermo a Miguel Ángel Russo

Los ídolos de Boca publicaron una historia cada uno para dedicar un adiós al entrenador.

Martín Palermo (izquireda) y Carlos Tévez rindieron homenaje a "Miguelo". Foto: TN.

En medio del duelo que atraviesa al fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo, dos de las máximas figuras de Boca despidieron al entrenador. A través de sus perfiles en Instagram, Carlos Tévez y Martín Palermo dijeron adiós al director técnico.

Russo murió este miércoles, luego de estar afectado durante un largo período por el cáncer. La noticia afectó a distintas hinchadas que lo vieron jugar y dirigir. Ante la noticia, los referentes de Boca también se pronunciaron.

Con una historia en su perfil de Instagram (@__carlitostevez), Carlos Tévez se sumó a las voces del fútbol que despidieron a Miguel Ángel Ruso. En la publicación, el Apache escribió: “¡Gracias por todo, Miguel! Por siempre, en mi corazón”.

Por su parte, Martín Palermo también dedicó un momento a despedir a Miguel Ángel Russo. En una historia compartida en su perfil de Instagram (@martinpalermo.ok), el otrora delantero xeneize y actual entrenador escribió: “Gracias, Miguel, por tu legado y los momentos compartidos. QEPD”.

