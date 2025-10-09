Las despedidas de Carlos Tévez y Martín Palermo a Miguel Ángel Russo
Los ídolos de Boca publicaron una historia cada uno para dedicar un adiós al entrenador.
En medio del duelo que atraviesa al fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo, dos de las máximas figuras de Boca despidieron al entrenador. A través de sus perfiles en Instagram, Carlos Tévez y Martín Palermo dijeron adiós al director técnico.
Russo murió este miércoles, luego de estar afectado durante un largo período por el cáncer. La noticia afectó a distintas hinchadas que lo vieron jugar y dirigir. Ante la noticia, los referentes de Boca también se pronunciaron.
Con una historia en su perfil de Instagram (@__carlitostevez), Carlos Tévez se sumó a las voces del fútbol que despidieron a Miguel Ángel Ruso. En la publicación, el Apache escribió: “¡Gracias por todo, Miguel! Por siempre, en mi corazón”.
Por su parte, Martín Palermo también dedicó un momento a despedir a Miguel Ángel Russo. En una historia compartida en su perfil de Instagram (@martinpalermo.ok), el otrora delantero xeneize y actual entrenador escribió: “Gracias, Miguel, por tu legado y los momentos compartidos. QEPD”.