En vivo: la oposición en Diputados consiguió quórum y arrancó la sesión para limitar los DNU

La oposición consiguió quórum en la Cámara de Diputados y tratará la reforma de la ley que regula los DNU, a los que acude al Gobierno Nacional para eludir al Congreso Nacional.

La sesión comenzó con 130 legisladores y con los aplausos de los diputados presentes que habían logrado alcanzar el piso para habilitar el debate.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La intención de los diputados es aprobar el proyecto que complica al Gobierno que es la reforma de los DNUs y otra iniciativa sobre distribución del impuesto del combustible. (NA)

Noticia en desarrollo