En vivo: la oposición en Diputados consiguió quórum y arrancó la sesión para limitar los DNU
El kirchnerismo, la UCR disidente, Encuentro Federal y exlibertarios reunieron el número de legisladores para empezar la sesión. Quieren recortarle poder al Ejecutivo.
La oposición consiguió quórum en la Cámara de Diputados y tratará la reforma de la ley que regula los DNU, a los que acude al Gobierno Nacional para eludir al Congreso Nacional.
La sesión comenzó con 130 legisladores y con los aplausos de los diputados presentes que habían logrado alcanzar el piso para habilitar el debate.
La intención de los diputados es aprobar el proyecto que complica al Gobierno que es la reforma de los DNUs y otra iniciativa sobre distribución del impuesto del combustible. (NA)
Noticia en desarrollo