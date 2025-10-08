Simone Biles en Argentina: "A Los Ángeles 2028 voy a ir, pero no sé si a competir"

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La gimnasta estadounidense Simone Biles, una de las máximas figuras del deporte mundial, llegó a la Argentina en el marco de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento a las ciudades por su alto nivel de promoción y desarrollo deportivo.

La múltiple medallista mundial y olímpica brindó esta mañana una charla motivacional denominada “El poder de creer”, en la sede de Parque Patricios del Gobierno de Capital Federal.

Allí, entre otras respuestas, la atleta de 28 años señaló que hoy por hoy no sabe si competirá en los próximos Juegos Olímpicos, a celebrarse en Los Ángeles, dentro de tres años, más allá de su brillante paso por París 2024.

"Todo el mundo quiere hablar de LA28, es la pregunta del millón. Actualmente no estoy entrenando; me parece importante que la salud física coincida con la salud mental y por eso mi éxito en París 2024", señaló.

"Ir a terapia es parte de mi rutina y necesitaba darme un descanso. No sé que tal se ve 2028, pero voy a ir, de alguna manera voy a ir... no sé si para competir o en la hinchada (risas)", agregó.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, agradeció su visita, le entregó el diploma de “Huésped de honor” y destacó la trayectoria de una de las grandes atletas de todos los tiempos, quien además es una ferviente defensora del cuidado de la salud mental en el deporte.

Mañana, Biles ofrecerá una clínica de gimnasia artística junto a su entrenador, Laurent Landi, en el estadio Mary Terán de Weiss, del Parque Roca.