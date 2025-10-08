Alan Rava: la misión que cumplió anoche, el potencial de Velocidad y su opinión de la Tercera división
El entrenador del azulgrana pasó por "El Diario Deportivo". Su equipo ganó seis de los últimos siete partidos.
Velocidad tuvo un mal comienzo de segundo tramo del torneo de ascenso (cinco derrotas en fila) y desde ahí cosechó seis victorias en siete presentaciones. La última, anoche, de visitante frente a Espora, por 92 a 89, en suplementario (83-83).
"No le habíamos podido ganar de visitante y, en mi caso, nunca había ganado con Velocidad en cancha de Espora, por lo tanto era una misión para mí y para los jugadores", aseguró el entrenador Alan Rava, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.
El azulgrana tiene el objetivo de meterse entre los ocho.
"Al comienzo de la segunda parte nos habíamos puesto tratar de escalar al séptimo o sexto, pero arrancando 0-5 costó un poco más. Apuntamos siempre hacia arriba, no miramos hacia abajo", señaló.
El entrenador entiende que contaba con recurso humano para potenciar el equipo.
"Son chicos que no tenían minutos donde estaban; son jugadores que se han destacado en menores y es algo lindo para ellos. Pienso que han evolucionado", resaltó.
Según dijo Rava, no piensan en la posibilidad de descender a Tercera, categoría que retornará la próxima temporada. Y, a la vez, dio su opinión respecto de este cambio que se viene.
"Pienso que es una mala idea crear la Tercera división. Y capaz que por eso no pienso en mirar hacia abajo", señaló.
"Es un torneo tan parejo que desarmarlo no favorece a nadie. Y más sabiendo que habrá equipos que van a poner equipos B, y no se sabe si en ese caso el mismo jugador podrá jugar en Primera o Segunda, más Tercera... Me parece que bajar a ocho o 10 equipos es una locura", opinó.
