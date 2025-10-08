Todo confirmado para las revanchas de Olimpo y Villa Mitre: día, horario y árbitro

Fotos: Archivo La Nueva y Prensa Olimpo y Villa Mitre

Villa Mitre y Olimpo ya conocen de manera oficial el día, horario y árbitro para la revancha de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Ambos se presentarán en Bahía y contarán con ventaja deportiva.

El primero en ver acción será el tricolor, que recibirá en El Fortín a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

La Villa se presentará el sábado, desde las 16.30, con arbitraje de Franco Morón.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la ida, el equipo de nuestra ciudad perdió por 3 a 0 y sufrió las expulsiones de Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo.

El domingo, en tanto, el aurinegro será local de Juventud Unida Universitario de San Luis.

El partido se disputará en el Roberto Carminatti, desde las 15, con contralor de Maximiliano Manduca.

El empate sin goles que consiguió en San Luis, le permite al elenco dirigido por Mauricio Giganti avanzar con otra igualdad.

*El resto

-Zona campeonato (semifinales)

Domingo



15.35hs: Sportivo Belgrano (0) vs Atlético de Rafaela (3). Árbitro: Matías Billone Carpio.

17.00hs: Ciudad Bolívar (0) vs Argentino de Monte Maíz (1). Árbitro: Diego Novelli.

-Reválida (16avos)



Viernes



22.00hs: Juventud Antoniana de Salta (0) vs Boca Unidos de Corrientes (2). Árbitro: Mauricio Martín.



Sábado



15.30hs: Cipolletti (0) vs Kimberley (1). Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

16.30hs: Independiente Chivilcoy (2) vs Douglas Haig (4). Árbitro: Enzo Silvestre.

18.00hs: Atenas de Río Cuarto (1) vs Sarmiento de Resistencia (0). Árbitro: Luis Martínez.



Domingo



11.00hs: Deportivo Rincón (0) vs Sportivo Las Parejas (2). Árbitro: Fernando Marcos.

15.00hs: San Martín de Formosa (1) vs Sol de Mayo (2). Árbitro: Leonardo Billanueva.

16.00hs: Sarmiento de La Banda (0) vs San Martín de Mendoza. Árbitro: Gustavo Benítes.

18.00hs: 9 de Julio de Rafaela (1) vs Germinal de Rawson (1). Árbitro: Guillermo González.

19.00hs: Costa Brava (1) vs Mitre de Posadas (1). Árbitro: Fernando Rekers.

