Martín Rolle: “Olimpo me dio todo, fue el club que me hizo trascender como futbolista profesional”
El actual Director Deportivo de Brown de Puerto Madryn, que está definiendo la serie de 16avos de final de la Reválida del Federal A con Villa Mitre, repasó sus 20 años de carrera y recordó con orgullo y cierta melancolía su paso triunfal por el aurinegro.
“Omar De Felippe fue mi padre futbolístico, el que me marcó el camino dentro y fuera de la cancha, y Gabriel Milito el que más me enseñó”.
Martín Rolle va y viene entre recuerdos y fechas precisas, intensifica su tono de voz cuando se refiere a su paso por San Lorenzo, le da un valor sublime a la obtención de la Copa Argentina 2013 con Arsenal y reconoció que su techo como jugador profesional lo alcanzó en su paso por el fútbol de Grecia (cuatro temporadas) y en ese 2017 muy especial en O´Higgins de Chile con el mayor de los Milito como DT.
Pero, pero…
“Olimpo me dio la chance de trascender y de cumplir distintos sueños en mi carrera, fue el club que me impulsó al fútbol grande, gracias a la confianza que Omar (De Felippe) depositó en mi y al apoyo que en ese momento me brindó el presidente Jorge Ledo”, señaló el “Enano” en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.
A los 40 años, después de haberse retirado en 2023, el ex volante nacido en Rosario es el actual Director Deportivo de Guillermo Brown de Puerto Madryn, su primer y último equipo en una trayectoria de dos décadas.
También es coordinador del fútbol formativo de la Banda, entrenador de la Primera local y manager de tres categorías de infantiles: 2012, 2013 y 2014.
Brown visita a Villa Mitre este sábado por el partido revancha de la serie de 16avos de final de la reválida del Federal A.
En el cotejo de ida, el madrynense se impuso 3-0 y Rolle manifestó: “Fuimos muy superiores, incluso en el primer tiempo jugamos permanentemente en campo de ellos. Brown tiene una idea muy marcada, maneja bien los tiempos y es un equipo que si sale a hacer lo que sabe es muy difícil frenarlo”.
En Olimpo, el zurdo mágico con la 10 en la espalda disputó 109 encuentros y marcó 26 goles. Ascendió con el aurinegro en 2010 y fue parte del plantel que logró la mejor campaña histórica del club en la máxima divisional de AFA: 4° puesto en el Clausura 2011.
