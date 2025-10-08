Martín Rolle: “Olimpo me dio todo, fue el club que me hizo trascender como futbolista profesional”

“Omar De Felippe fue mi padre futbolístico, el que me marcó el camino dentro y fuera de la cancha, y Gabriel Milito el que más me enseñó”.

Martín Rolle va y viene entre recuerdos y fechas precisas, intensifica su tono de voz cuando se refiere a su paso por San Lorenzo, le da un valor sublime a la obtención de la Copa Argentina 2013 con Arsenal y reconoció que su techo como jugador profesional lo alcanzó en su paso por el fútbol de Grecia (cuatro temporadas) y en ese 2017 muy especial en O´Higgins de Chile con el mayor de los Milito como DT.

Pero, pero…

“Olimpo me dio la chance de trascender y de cumplir distintos sueños en mi carrera, fue el club que me impulsó al fútbol grande, gracias a la confianza que Omar (De Felippe) depositó en mi y al apoyo que en ese momento me brindó el presidente Jorge Ledo”, señaló el “Enano” en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

A los 40 años, después de haberse retirado en 2023, el ex volante nacido en Rosario es el actual Director Deportivo de Guillermo Brown de Puerto Madryn, su primer y último equipo en una trayectoria de dos décadas.

También es coordinador del fútbol formativo de la Banda, entrenador de la Primera local y manager de tres categorías de infantiles: 2012, 2013 y 2014.

Brown visita a Villa Mitre este sábado por el partido revancha de la serie de 16avos de final de la reválida del Federal A.

En el cotejo de ida, el madrynense se impuso 3-0 y Rolle manifestó: “Fuimos muy superiores, incluso en el primer tiempo jugamos permanentemente en campo de ellos. Brown tiene una idea muy marcada, maneja bien los tiempos y es un equipo que si sale a hacer lo que sabe es muy difícil frenarlo”.

En Olimpo, el zurdo mágico con la 10 en la espalda disputó 109 encuentros y marcó 26 goles. Ascendió con el aurinegro en 2010 y fue parte del plantel que logró la mejor campaña histórica del club en la máxima divisional de AFA: 4° puesto en el Clausura 2011.

