Villa Mitre pierde 2 a 0 ante Brown de Madryn y Olimpo empata 0 a 0 contra Juventud Unida

Villa Mitre y Olimpo se presentan como visitantes en los partidos de ida de los cuartos de final de la Reválida conducente al segundo ascenso a la Primera Nacional.

El tricolor pierde 2 a 0 tras el primer tiempo del encuentro que se disputa en el estadio Raúl Conti y es dirigido por César Ceballos.

Los goles del dueño de casa llegaron en un ráfaga, a los 32 y 34 minutos, por intermedio de Iván Bravo y Joaquín Rivero.

La Villa saltó a la cancha con Franco Agüero; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Damián Zadel, Nicolás Ihitz; Valentín Jouglard, Enzo González, Mauro Bellone, Alan Moreno; Pablo Mujica y Leonel Iriarte.

Mientras que el aurinegro iguala sin goles en San Luis, con arbitraje de Pablo Núñez.

El equipo que dirige Mauricio Giganti formará con Juan Pablo Lungarzo; Ivo Di Búo, Tomás Oneto, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Enzo Coacci; Diego Ramírez, Nicolás Villagra, Leandro Espejo; Cristian Amarilla y Martín Prost.

La revancha de ambos juegos se disputará el próximo fin de semana en nuestra ciudad.

En principio, Villa Mitre jugaría el sábado y Olimpo el domingo.

Ambos cuentan con ventaja deportiva, por lo que de empatar en puntos y goles avanzarán de fase.