Olimpo en San Luis y Villa Mitre en Madryn inician el camino de la Reválida

Olimpo y Villa Mitre comienzan esta tarde la Reválida del Torneo Federal A, que será conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

Los equipos de nuestra ciudad se presentarán como visitantes por los 16avos de final y la próxima semana definirán de local con ventaja deportiva/

El aurinegro se medirá ante Juventud Unida Universitario de San Luis, a partir de las 16.15, con arbitraje de Pablo Núñez.

Mientras que el tricolor chocará ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, desde las 15.30, con César Ceballos como juez.

*Un largo camino al ascenso

Olimpo y Villa Mitre como visitantes y definirán como locales y con ventaja deportiva, por lo que en caso de igualdad en puntos y goles avanzarán de instancia.

Pensando a futuro, el aurinegro tendrá ese beneficio asegurada para las primeras tres fases: 16avos, 8vos y cuartos.

Es más, si avanzan todos los locales, habrá clásico bahiense en la próxima instancia. De darse algún otro resultado, tendrá que evaluarse el reordenamiento de los cruces.

De momento, hay 12 llaves armadas de la Reválida, a la que luego se le sumarán los dos equipos que pierdan las semifinales por el primer ascenso y se reordenarán dependiendo los equipos que continúen en juego.

Luego, cuando queden siete clasificados, se agregará el que caiga en la final de la "zona alta" y desde ahí se jugarán cuartos, semis y la final.

Para definir los enfrentamientos, a medida que se sumen los equipos "de arriba", será preponderante la instancia en la que fueron eliminados más allá de su ubicación en la segunda fase.

En es se sentido, los cruces por la Reválida serán a partido y revancha y con ventaja deportiva hasta semifinales.

La final, en tanto, se disputará a doble duelo, pero en caso de igualdad el segundo ascendido se definirá por penales.

*Cómo llegan

Olimpo arriba al duelo ante Juventud Unida Universitario luego de quedar eliminado ante Atlético de Rafaela, por los cuartos de final de la zona campeonato.

Tras el 0 a 0 en el Roberto Carminatti, el aurinegro cayó 2 a 1 en el Monumental de barrio Alberdi y perdió la chance de ir en busca del primer ascenso.

Juventud, en tanto, fue quinto en la Zona A de la Reválida, tras no poder clasificar al Nonagonal en busca del primer ascenso.

El último enfrentamiento entre ambos se dio en la temporada 2022, con derrota para Olimpo por 3 a 1 como visitante. El tanto del aurinegro lo hizo el tornquistense Luis Vila.

Villa Mitre, por su parte, jugó su último partido el pasado 5 de septiembre en la victoria por 1 a 0 ante Deportivo Rincón, por la anteúltima fecha de aquel Nonagonal en el que terminó séptimo.

Luego, el tricolor tuvo fecha libre y los dos fines de semana sin acción a la espera de que se conformen las llaves con los perdedores de los cuartos de final.

Mientras que Brown fue el ganador de la zona Reválida en la que Juventud fue quinto, ganando 6 partidos, empatando 2 y perdiendo 1.

Será el tercer duelo en la temporada entre la Villa y Brown y hasta el momento se repartieron triunfos locales y con el mismo marcador 2 a 1.

*Novedades

Olimpo viajó el viernes por la noche hacia San Luis con 20 jugadores y algunos cambios en la nómina.

Entre las bajas más notables se encuentran las salidas de Félix Villacorta (titular en los partidos ante Rafaela) y Alan Murialdo (sumó minutos en los dos encuentros ante la Crema).

Mientras que por distintas lesiones no estarán el arquero Matías Ibáñez (tendinitis en el cuádriceps), y el golero suplente será el juvenil Mirko Rojas (primera citación), Matías Kucich (desgarro en el isquitibial) quien salió reemplazado en el entretiempo del último juego, y Albaro Pavón quien es baja por segundo partido consecutivo por un traumatismo de rodilla.

Además, vuelven a la nómina Federico Pérez, Kevin Giménez y Agustín Curruhinca.

Los 20 elegidos por Mauricio Gigante, entonces, fueron:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Rojas.

-Defensores: Martín Ferreyra, Néstor Moiraghi, Tomás Oneto, Pérez y Juan Pablo Vivas.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Curruhuinca, Ivo Di Búo, Sebastián Fernández, Ezequiel Gallegos, Giménez, Gonzalo Groba, Diego Ramírez y Nicolás Villagra.

-Delanteros: Leandro Espejo, Martín Prost y Gonzalo Tarifa.

Villa Mitre, en tanto, recuperó a casi todos sus elementos luego de un mes sin partidos.

Entre los principales regresos, el tricolor volverá a contar con el arquero Franco Agüero, quien salió lesionado en la victoria ante Argentino de Monte Maíz por 1 a 0, el pasado 25 de agosto.

Además, el entrenador Carlos Mungo vuelve a contar con Mauro Bellone y Ramiro Formigo , quienes se recuperaron de distintas lesiones.

Mientras que siguen siendo baja Federico Tanner (operado de menisco) y Nicolás Cavagnero (lesión ligamentaria en la rodilla).

Los elegido por Carlos Mungo para viajar a Madryn son.

-Arqueros: Franco Agüero y Luciano Molini.

-Defensores: Víctor Manchafico, Nicolás Ihitz, Alan Moreno, Fabián Dauwalder, Damián Zadel y Ciro Zalazar.

-Volantes: Enzo González, Pablo Mujica, Lucas Algozino, Maximiliano López, Valentín Jouglard, Thiago Pérez, Ramiro Formigo y Mauro Bellone.

-Delanteros: Damián De Hoyos, Leonel Iriarte, Nicolás Peralta y Lautaro Cerato.

*El resto

Los cruces comenzaron el viernes, un triunfo local, un visitante y un empate.

En Mar del Plata, Kimberley sacó ventaja y venció a Cipolletti por 1 a 0. El gol lo hizo Santiago Castillo, a los 3 minutos. En el albinegro vio la roja Lucas Mellado, al minuto del complemento.

Además, en Resistencia, Atenas de Río Cuarto doblegó a Sarmiento y se impuso por 1 a 0, contanto de Federico Peralta.

Mientras que en Mendoza, San Martín y Sarmiento de La Banda igualaron sin goles.

Hoy, en tanto, se jugarán las dos semifinales de la Zona Campeonato y los otros siete cruces de la Reválida.

*Zona Campeonato (semifinales)

15.30hs: Argentino de Monte Maíz vs Ciudad Bolívar (dirige José Sandoval)

17.30hs: Atlético de Rafaela vs Sportivo Belgrano de San Francisco (José Díaz)

*Reválida (16avos)

Domingo



15.00hs: Mitre de Posadas vs Costa Brava (Gustavo Benites)

15.00hs: Sol de Mayo vs San Martín de Formosa (Cristian Rubiano)

15.00hs: Germinal vs 9 de Julio de Rafaela (Juan Ignacio Nebbietti)

16.00hs: El Linqueño vs Gimnasia de Chivilcoy (Fernando Rekers)

16.00hs: Sportivo de Cañada de Gómez vs Deportivo Rincón (Pablo Núñez)

16.30hs: Douglas Haig vs Independiente de Chivilcoy (Guillermo González)

18.00hs: Boca Unidos vs Juventud Antoniana (Maximiliano Manduca)