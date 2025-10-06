Confirmado: por el Federal A, Villa Mitre juega el sábado y Olimpo el domingo

“Aunque todavía queda reunirnos con los clubes para ultimar detalles del partido y del operativo de seguridad, está confirmado que Villa Mitre juega el sábado y Olimpo el domingo”.

Después de un año, los dos representantes bahienses en el Federal A vuelven a coincidir siendo locales en el mismo fin de semana y Walter Berttoto, titular de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) en nuestra ciudad, aclaró que al tricolor le toca jugar el sábado y al aurinegro un día después, tal como habían acordado entre las entidades hace un tiempo largo atrás. Es decir, ir intercalando para evitar problemas en la programación y en la organización del encuentro por parte de los distintos estamentos que rigen por la seguridad.

Ambos cotejos corresponden a la revancha de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La última vez que coincidieron en el mismo fin de semana fue el 6 y 7 de octubre de 2024, por la misma fase de la Reválida: vuelta de 16avos. Ese sábado Olimpo venció 2-0 a 9 de Julio de Rafaela y el domingo Villa Mitre venció 1-0 a El Linqueño. Los dos avanzaron a octavos, ¿se repetirá?

Para esta ocasión, en el caso de la Villa, el horario estipulado para el sábado sería el de las 16.30, aunque la dirigencia no descarta llevarlo a las 18.30 para que haya una concurrencia mayor de público.

Los dirigidos por Carlos Mungo vienen de caer mal en la ida frente Brown de Puerto Madryn 3-0. Además, sufrió las expulsiones de Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo.

Por el lado de Olimpo, el choque de vuelta frente a Juventud Unida de San Luis se anunció para el domingo a las 16 en el estadio Roberto Carminatti.

El equipo que conduce Mauricio Giganti empató 0-0 en la capital puntana, por lo que de repetir una igualdad por cualquier marcador clasificará por contar con ventaja deportiva