Confirmado: por el Federal A, Villa Mitre juega el sábado y Olimpo el domingo
Ambos son locales en los cotejos revancha de los 16avos de final de la Reválida. El tricolor debe remontar un 0-3 frente a Brown de Puerto Madryn y al aurinegro le alcanzará con el empate ante Juventud Unida de san Luis.
“Aunque todavía queda reunirnos con los clubes para ultimar detalles del partido y del operativo de seguridad, está confirmado que Villa Mitre juega el sábado y Olimpo el domingo”.
Después de un año, los dos representantes bahienses en el Federal A vuelven a coincidir siendo locales en el mismo fin de semana y Walter Berttoto, titular de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) en nuestra ciudad, aclaró que al tricolor le toca jugar el sábado y al aurinegro un día después, tal como habían acordado entre las entidades hace un tiempo largo atrás. Es decir, ir intercalando para evitar problemas en la programación y en la organización del encuentro por parte de los distintos estamentos que rigen por la seguridad.
Ambos cotejos corresponden a la revancha de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.
La última vez que coincidieron en el mismo fin de semana fue el 6 y 7 de octubre de 2024, por la misma fase de la Reválida: vuelta de 16avos. Ese sábado Olimpo venció 2-0 a 9 de Julio de Rafaela y el domingo Villa Mitre venció 1-0 a El Linqueño. Los dos avanzaron a octavos, ¿se repetirá?
Para esta ocasión, en el caso de la Villa, el horario estipulado para el sábado sería el de las 16.30, aunque la dirigencia no descarta llevarlo a las 18.30 para que haya una concurrencia mayor de público.
Los dirigidos por Carlos Mungo vienen de caer mal en la ida frente Brown de Puerto Madryn 3-0. Además, sufrió las expulsiones de Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo.
Por el lado de Olimpo, el choque de vuelta frente a Juventud Unida de San Luis se anunció para el domingo a las 16 en el estadio Roberto Carminatti.
El equipo que conduce Mauricio Giganti empató 0-0 en la capital puntana, por lo que de repetir una igualdad por cualquier marcador clasificará por contar con ventaja deportiva