Villa Mitre, obligado a golear: "Descontar rápido nos puede dar tranquilidad y jugar en la cabeza de ellos"

Villa Mitre recibirá el sábado a Brown de Puerto Madryn, con la obligación de revertir el 0-3 que se trajo como visitante, en la revancha del os 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Para seguir con chances de pelear por el segundo ascenso, el tricolor deberá imponerse por tres goles, ya que tiene a su favor la ventaja deportiva.

"Tenemos que volver a enfocarnos, es una situación incómoda, pero no nos queda otra que pasarlo rápido y meter la cabeza en lo que viene", remarcó el volante de la Villa Enzo González, en El Diario Deportiva.

Antes de pensar en lo que viene, el pampeano analizó la derrota en tierras chubutenses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Sabíamos que ellos iban a tener le control de la pelota, creo que hasta el primer gol ellos no habían tenido situaciones clara. Se dio ese gol y al toque el segundo, eso nos golpeó bastante", agregó Enzo en el programa que se emite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play.

Además de la abultada derrota, Villa Mitre sufrió tres expulsiones el último domingo: Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo.

"El segundo tiempo es difícil analizarlo porque llegaron las expulsiones, uno entra entre querer descontar y que no te hagan más goles", entendió González.

"Cuando se empezaron a suceder las expulsiones intentamos no descubrirnos atrás, que no nos hagan más goles y aprovechar alguna situación de pelota parada o que pueda generar alguno. Pero la realidad es que en ese contexto se hace muy difícil", entendió.

Luego, sí, empezó a imaginar cómo puede ser la revancha que se jugará el sábado en El Fortín.

"Allá fue un partido parejo hasta el primer gol y es un poco a lo que tenemos que apelar el sábado, si llegamos a poder meter un gol rápido, que es la idea, puede calmar la ansiedad y te permite ir a buscarlo de otra manera. Obviamente que sabemos que es una ventaja que se terminó haciendo espesa, pero así como te hicieron tres nosotros podemos hacer tres. Obviamente sin cometer locuras y tenemos que aprovechar los 90 minutos. Tenemos que cambiar la cabeza, pasar de página y pensar en positivo e ir a buscar ese primer gol que puede ser el que más cueste", insistió el volante creativo del equipo de Carlos Mungo.

"Tenemos que pensar que es un partido de 90 o 95 minutos -agregó-, que tenemos que llevarlo hasta el final. Obviamente que prefiero que se termine la ventaja en el primer tiempo, pero obviamente ellos van a hacer su juego. Supongo que intentarán hacer un partido lento y pausado y nosotros en cinco minutos no podemos entrar en la vorágine del cómo sea. Si descontamos rápido nos puede dar cierta tranquilidad y puede jugar en la cabeza de ellos".

Pese a la difícil empresa que deberá encarar el tricolor, Enzo sabe que en caso de lograrlo puede ser un quiebre pensado a futuro.

"Los que nos mantiene con positivismo y confianza es que sabemos que puede ser una prueba de fuego y una última bala, porque si llegamos a revertir la situación puede ser un espaldarazo de confianza muy importante que no veníamos teniendo. Y si toca quedar afuera, intentar hacerlo de la mejor manera y vendiendo cara la derrota, sabiendo que de local tenemos que hacernos muy fuertes", avisó el "10".

Mirá la nota completa: