Seis victorias visitantes y dos locales, con una sorpresa, en la duodécima fecha de Segunda

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En una fecha donde predominó la paridad, y con seis triunfos visitantes y dos locales, pasó la duodécima programación del segundo tramo del torneo de ascenso César "Tito" Loustau.

Además, los cuatro equipos bahienses que fueron a la vecina ciudad volvieron sonriendo.

El puntero Barrio Hospital venció en Punta Alta a Altense, por 86 a 78; El Nacional, único escolta, superó a Whitense, de visita, por 78 a 50; Argentino fue otro que festejó afuera, y en el cierre, ante Pellegrini, 70 a 68.

Agónicamente Ateneo se llevó la victoria ante La Falda, en cancha de Argentino, por 71 a 70.

Bahía Basket ratificó su crecimiento, ganándole a Sportivo Bahiense, por 80 a 73; Independiente pasó sin inconvenientes a Barracas, 82 a 59; Comercial se trajo la victoria de cancha de Los Andes, 72 a 60 y Velocidad triunfó ante Espora, por 92 a 89, en suplementario (83-83).

Altense 78, Barrio Hospital 86

Barrio Hospital se encamina a quedarse con el número 1 de la fase regular, a falta de tres fechas, tras superar como visitante a Altense, por 86 a 78.

Tuvo que lucharla ante el verde y volvió a tener otra gran noche el experimentado Amilcar Andreanelli, con 27 puntos (¡14-15 en libres!), más 4 rebotes, 3 aisistencias y 2 recuperos.

En la pintura dominó Herman Banegas (13 rebotes y 5-6 en dobles, aunque 0-6 en libres); Esteban Benedetti terminó con 14 puntos (8-12 en libres) y 7 rebotes, mientras que Luciano Fortelli cerró con 8 asistencias, más 12 unidades.

En el local, que metió 11-26 en triples, Ezequiel Pordomingo sumó 16 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes, mientras que Juan Manuel Bicondia aportó 14 unidades (4-10 en triples), 5 asistencias y 5 recobres.

Altense (78): M. Ortega (7), J.M. Bicondoa (14), B. Baier (12), B. D'Amico (5), N. Zanabria (10), fi; L. Jaimes (9), D. Agalupe (5), E. Pordomingo (16) y A. Lorca. DT: Nicolás Altamirano.

Barrio Hospital (86): L. Fortelli (12), E. Benedetti (14), S. Branciforte, J.L. Martínez (11), H. Banegas (10), fi; M. Fernández (2), T. Bussetti (10), A. Andreanelli (27) y T. Galant. DT: Claudio Queti.

Cuartos: Altense, 13-17; 30-32 y 48-51.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Marjorie Stuardo y⁩ Lucas Andrés.⁩

Cancha: Armando Traini (Altense).

Bahía Basket 80, Sportivo 73

Bahía Basket sumó la sexta victoria en este segundo tramo y esta, frente a Sportivo, resultó la más importante (ya había bajado a Argentino): 80-73.

Fue preponderante Juan Bautista Kiessling, con 34 puntos, incluídos 4-8 en triples, 6-8 en dobles y 10-16 en libres, más 5 rebotes.

Por su parte, Emanuel Kloster sumó 15 puntos (7-10 en libres) y 9 recobres. Mientras que Federico Salce colaboró con 5 asistencias, 4 rebotes y 7 puntos.

En la visita, Gonzalo Martínez metió 31 puntos, con 7-12 en triples, 3-10 en dobles y 4-4 en libres, más 9 rebotes.

Bahía Basket (80): F. Salce (7), E. Kloster (15), M. Morando (8), T. Campaña (4), J.B. Kiessling (34), fi; J.C. Mambretti (6), S. Ponzoni (6), E. Jaime y S. Russi. DT: Tomás Fernández.

Sportivo (73): R. Blanco (6), G. Stach (9), G. Martínez (31), E. Miguel, F. Escobar (10), fi; M. Ayala (5), M. Pristupa (5), F. Galassi (1) y A. Barbero (6). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Bahía Basket, 25-14; 43-25 y 57-45.

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Mallemaci y Estefanía Zárate⁩.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

La Falda 70, Ateneo 71

Ateneo tuvo que trabajar mucho para poder quebrar a La Falda: 71-70.

Sin la presencia de Julián Ripoll, los que lideraron fueron Nicolás Bejarano, que terminó con 15 rebotes y 10 puntos; Franco Percello, con 13 puntos, 9 asistencisa y 5 recobres, Daniel Ezcurra, autor de 21 puntos y Hernán Martínez: 11 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

En Lafa, que está renovando el piso del Lili Pisanu, por eso mudó su localía a cancha de Argentino, Benjamín Minucci anotó 23 puntos (6-8 en dobles y 8-13 en libres), 7 rebotes y 5 asistencias. Y Nicolás Cornago cerró con 25 unidades (4-6 en triples).

La Falda (70): P. Palacio (3), V. Kleja (9), B. Minnucci (23), G. Fernández, M. Cuchetti (3), fi; P. Amigo, N. Cornago (25), F. Riccio (2) e I. Frisón (5). DT: Juan Miguel Vigna.

Ateneo (71): M. Leiva, F. Percello (13), N. Ilaqua (2), N. Bejarano (10), D. Ezcurra (21), fi; L. Gómez (8), H. Martínez (11) y M. Casco (6). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: La Falda, 17-18 ; 38-36 y 52-53.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Joel Schernenco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Argentino (Ardubilio Severini).

Espora 89, Velocidad 92

Velocidad se anotó un triunfo clave frente a un rival directo como Espora, por 92 a 89, en suplementario (83-83).

Los principales anotadores resultaron Pedro Pérez Pavón, con 28 puntos (14-15 en libres) y Agustín Icasto, con 22 y 8 rebotes.

En el local, Bruno Sacomani cerró con 7-13 en triples, 2-6 en dobles y 2-4 en libres, además de 12 rebotes.

Espora (89): A. Lera (15), B. Sacomani (27), E. Zandonadi (10), M. Achor (10), M. Pérez (2), fi; N. Themthan (14), B. Kumorkiewicz (11), A. Miguez y J. Martínez. DT: Mauro Sacomani.

Velocidad (92): S. Dutari (7), M. Montes (3), P. Pérez Pavón (28), G. Berdini (13), A. Icasto (22), fi; F. Cassano, F. Berdini (4), S. Abenel, V. Périga (7) y A. Calderone (8). DT: Alan Rava.

Cuartos: Espora, 24-19; 47-45 y 61-70.

Tiempo regular: 83-83

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Joaquín Irrazábal y Alberto Arlenghi.

Cancha: José Galié (Espora).

Los Andes 60, Comercial 72

Recién promediando el último cuarto Comercial empezó a establecer diferencias frente a Los Andes, al que le ganó, por 72 a 60.

Hubo 21 puntos (2-5 en triples, 7-11 en dobles y 1-2 en libres), más 10 rebotes, de Manuel Maina. Y Franco Cardone bajó 10 rebotes, además de anotar 9 puntos.

En el local, el estadounidense James Danzey sumó 13 puntos y 8 rebotes.

Los Andes (60): M. Gómez (5), G. Martínez (8), T. Berthe (5), M. Véliz (7), J. Danzey (13), fi; F. Líbero (10), T. Carvalhosa, F. Godeas (3), T. Oporto (3) y M. Berger (6). DT: Enrique Moreno.

Comercial (72): N. Antonelli (9), L. Orellano (7), M. Maina (21), M. Álvarez (4), F. Cardone (9), fi; B. Rodríguez (10), G. Lan (4), G. Barcala y M. Godoy (8). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Los Andes, 16-18; 32-39 y 50-54.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Juan Gabriel Jaramillo y Alexia González.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Pellegrini 68, Argentino 70

Argentino acumuló otro partido de final cerrado, venciendo finalmente a Pellegrini, por 70 a 68.

El celeste tuvo como figura a Gerónimo Rausch, autor de 29 puntos (2-3 en triples, 7-13 en dobles y 9-14 en libres), además de 8 rebotes. Mientras que Fermín Mariezcurrena colaboró con 22 puntos (8-11 en dobles y 6-9 en libres), más 7 recobres.

Pellegrini (68): J.I. Castro (17), F. Grégori (2), J. Pérez (10), G. Chávez (12), J.M. Coronel (13), fi; L. Álvarez (6), S. Frayssinet (4), F. Pozzi y B. Frayssinet (4). DT: Máximo De la Cuadra.

Argentino (70): G. Parrotta (4), J. Gonzalía, B. Ugolini (3), F. Mariezcurrena (22), G. Rausch (29), fi; M. Giovino (5), F. Malmesi (2), A. Puentes (1), S. Suanez (3), B. Mandolesi y G. Mariezcurrena (1). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Pellegrini, 26-16; 39-34 y 53-45.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Juan Agustín Matías y Mauro⁩ Guallan.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Independiente 82, Barracas 59

Independiente supo disimular las bajas frente a Barracas, al que superó 82 a 59.

Los pilares fueron Fernando Bonino (1-2 en triples, 5-7 en dobles y 6-6 en libres), más 7 rebotes; Maximiliano Zonza (15 unidades, 7 rebotes y 4 asistencias) y Alen Ríos, con 14 puntos, más 8 rebotes.

Independiente (82): M. Schmir, M. Zonza (15), J.I. De Pástena (8), A. Astradas (6), A. Ríos (14), fi; B. Jiménez (8), F. Bonino (19), F. Slonimsqui (4), V. Gemetro (2), M. Varela, D. Pavón (4) y B. Pérez (2). DT: Javier Musumeci.

Barracas (59): R. Eliosoff (18), M. Capurso (2), D. Albisu (9), L. Durán (11), F. Perrín (3), fi; A. Ciamprone (2), I. Ríos Speerli (4), J. Cruz (1), J.J. Román (2), B. Ruiz (7) y S. Segal. DT: Albano Schneider.

Cuartos: Independiente, 24-19; 56-29 y 69-42.

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Whitense 50, El Nacional 78

El Nacional estableció diferencias en el complemento y se impuso a Whitense, por 78 a 50.

Manuel Echarri metió 28 unidades (12-17 en dobles y 4-5 en libres), más 8 rebotes, y Nahuel Dulsan aportó16 puntos (2-3 en triples, 4-7 en dobles y 2-3 en libres) y 8 recobres.

Whitense (50): J.C. Iturbide (8), F. Cruz (12), M. Ruarte (8), T. Márquez (6), F. Mastrandea (3), fi; M. Herbalejo (8), L. Hermosilla, J. Burgos (2), L. Abraham, T. Iturriaga (3) y N. Pérez. DT: Santiago Piñeiro.

El Nacional (78): J. Margiotta (3), J.C. Dauphin (5), A. Arias (6), M. Echarri (28), L. Ruiz (7), fi; M. Cruglak (2), F. Dulsan (3), N. Dulsan (16), S. Hamze (6), B. Aceituno, S. Ferrari (2) y O. Rayes. DT: Ramiro Riviere.

Cuartos: Whitense, 13-22; 29-32 y 39-53.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Ariel Di Marco⁩ y Francisco Irrazábal.⁩

Cancha: Hugo López (Whitense).

La próxima

La decimotercera fecha se jugará el viernes: Sportivo-Altense, Ateneo-Independiente, Argentino-Comercial, El Nacional-Espora, Velocidad-La Falda, Barracas-Bahía Basket y Barrio Hospital-Pellegrini.

Mientras que el domingo Comercial-Bahía Basket completarán el partido pendiente, a las 20, en Villa Mitre.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 36,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 35 (14)

3º) Independiente, 34 (13)

3º) Ateneo, 34 (13)

3º) Argentino, 34 (12)

6º) Sportivo, 33,5 (13,5)

7º) Comercial, 29,5 (12,5) (*)

8º) Velocidad, 29 (11)

9º) Altense, 28,5 (10,5) (*)

10º) Bahía Basket, 27 (10) (*)

11º) Espora, 27 (11)

12º) La Falda, 24 (10)

13º) Pellegrini, 23,5 (9,5) (*)

14º) Whitense, 23 (9)

15º) Los Andes, 22 (8)

16º) Barracas, 20,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.