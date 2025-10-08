Egipto se sumó a los clasificados al Mundial 2026

La selección de Egipto se convirtió en la 19ª clasificada al Mundial 2026 tras vencer como visitante a Yibuti 3 a 0.

Con la clasificación del elenco de Mohamed Salah --autor de dos goles-- ya están 19 de los 48 boletos disponibles para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Egipto es el tercer país, después de Marruecos y Túnez, de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en lograr el pase a la próxima fase final de la Copa del Mundo, en la que el combinado egipcio no participaba desde la de Rusia 2018.

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

Además de los anfitriones, ya clasificados de oficio como coorganizadores, Canadá, Estados Unidos y México, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

--Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

--CAF (Confederación Africana de Fútbol): Marruecos, Túnez y Egipto.

--AFC (Federación Asiática de Fútbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

--OFC (Federación Oceánica de Fútbol): Nueva Zelanda.