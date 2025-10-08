Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

Fútbol.

River, Rosario Central, la AFA y el mundo del fútbol despidió con amor y respeto a Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca falleció esta tarde, a los 69 años.

Los clubes y todo el ambiente del fútbol despidieron esta tarde a Miguel Ángel Russo, quien falleció esta tarde a los 69 años.

Luego de conocerse el deceso del DT de Boca Juniors, distintas instituciones y celebridades los despidieron con muchísimo cariño y respeto.

Los primeros en sumarse fueron dos instituciones en las que dejó su huella imborrable para siempre, como Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Además, el respeto y el cariño hacia Russo también llegó de clubes a los que no dirigió y de todo el fútbol argentino en general.

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
Seguridad.

