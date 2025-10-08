Al conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se suspendió el partido de la Reserva de Boca

La Reserva de Boca Juniors suspendió su partido ante Belgrano, al conocerse la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del equipo principal.

El encuentro se estaba disputando en el Predio del Xeneize y el Pirata se imponía por 2 a 1 a los 36 minutos del primer tiempo.

Así se vivió el momento en que se tomó la decisión junto a los entrenadores.