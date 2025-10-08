El comunicado de Boca tras el fallecimiento de Russo: "Deja una huella imborrable"

El Club Atlético Boca Juniors emitió esta tarde un comunicado, tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional de la institución, quien murió esta tarde a los 69 años.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.

Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!