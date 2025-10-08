“Está golpeado”: revelaron cómo Riquelme atraviesa la complicada situación de salud de Russo

Miguel Ángel Russose encuentra internado en su casa con pronóstico reservado y en el mundo del fútbol se multiplicaron los mensajes de apoyo. Esta situación afectó a todo el club, especialmente al presidente Juan Román Riquelme, quien siente un afecto personal por el entrenador.

El periodista Martín Costa reveló en el programa ESPN F12 que el máximo dirigente “está golpeado, afectado”.

El presidente de Boca vive un momento de mucha sensibilidad ya que hace menos de dos meses sufrió la pérdida de su representante y amigo. “Viene del fallecimiento de Daniel Bolotnicoff; se le dieron varias cosas dolorosas en el último tiempo”, explicó Costa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los mensajes del mundo del fútbol para Russo tras el comunicado oficial de Boca sobre su salud

El mundo del fútbol reaccionó con mensajes de apoyo para el entrenador y el cariño se hizo sentir en redes sociales.

A lo largo de su carrera, Russo se ganó el respeto y reconocimiento de los hinchas y es muy querido por muchos clubes. Por eso, las muestras de apoyo no tardaron en llegar.

Además del comunicado del Xeneize, la AFA se expresó con un contundente mensaje: “Fuerza, Miguel”. En este sentido, Claudio Tapia, presidente de la casa madre, hizo un sentido posteo: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos“.