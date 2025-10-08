Incendio y muerte: "No era gente jodida; eran mujeres sanas, sin problemas con nadie"

Dos mujeres fueron encontradas muertas esta madrugada en una vivienda del barrio Thompson. El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, en una casa ubicada en Santa Fe al 2300.

"Estamos en duda, no sabemos bien lo que pasó; hay que esperar el peritaje. Supuestamente, han dicho que las dos mujeres estaban acostadas en la misma cama, quemadas, pero no sabemos si las mataron antes...", señaló Daniel Herrera, un vecino de la cuadra.

Personal policial y bomberos del Cuartel Central hallaron los cuerpos calcinados de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25).

Daniel Herrera, al fondo, con la camiseta de River

"Escuché en la cámara (de seguridad) como un disparo pero no se si fue eso u otra cosa; yo no estaba, había ido a jugar al fútbol y cuando llegué me encontré con esta sorpresa", mencionó.

"Eran vecinas de toda la vida, todavía no caemos, no lo puedo creer", agregó.

A primera hora de la mañana trabajaba en el lugar personal de la Fiscalía N°5 para las pericias y directivas correspondientes. Por el momento, la causa fue caratulada como "Averiguación causal de deceso". La investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego.

"Eran mujeres sanas, trabajadoras, sin problemas con nadie, humildes, respetuosas. No era gente jodida, no sabés qué pensar, no entiendo. Toda la vida estuvieron acá", completó Herrera.