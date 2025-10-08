Mimo y elogio: “Este de Huracán es el mejor grupo humano que integré en mi carrera como futbolista”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Se perdió la foto grupal de los festejos en el vestuario por estar hablando conmigo dentro del campo de juego y, cuando terminó la nota, algunos de sus compañeros le empezaron a gritar “Se viene el Segoviazo”.

Huracán acababa de vencer 2-0 a Liniers y volvía a tomar la posta como único líder del torneo Clausura de la A liguista, y entre los puntos altos del equipo que orienta el “brujo” Mauro Brunelli estuvo el tresarroyense Tomás Segovia, asistidor --con un centro rasante—del primer gol que anotó Dan Brian Scalco.

“Más que convertir me gusta contribuir para que los hagan otros”, destacó “Tomy” mientras meneaba la cabeza y se negaba a contar si el “Segoviazo” es algún tipo de celebración, ritual o castigo.

“Es algo muy interno del plantel, una ocurrencia de Juli Pérez, el que más me jode con eso”, adelantó.

El representante del bule atraviesa su mejor momento en la temporada y el delantero devenido a carrilero le apuntó a la fórmula que encontraron como equipo.

“Nos identificamos con una forma de juego y eso es más importante que cualquier arresto individual”, manifestó el ex Huracán, Olimpo y Villa del Parque de Tres Arroyos, quien además pasó por Independencia de Gonzalez Chaves, Liniers, Sansinena, Huracán Las Heras y Ferro de General Pico antes de arribar al Globito whitense.

--Siento que se la tenés jurada a Julián Pérez; dale, descargate, podés decir lo que quieras.

--No, nada, da una imagen distinta a lo que realmente es. Parece calladito, pero es bravo con el “pico”…(risas). Es amigo de mi hermano (Benjamín), le encanta los asados, pero más para hablar que para comer.

Tomás lleva dos goles en la temporada (uno en el Apertura y el otro en el Clausura) y a los 30 años sueña con seguir viviendo del fútbol.

“Me esmero para ser cada día mejor. Como grupo humano, este de Huracán es el mejor que integré en mi carrera”, sentenció antes de anunciar que tener a Dan Brian Scalco en el equipo es correr con una enorme ventaja.

“Es un crack, contagia a todos, ojalá siga a este nivel”, elogió.

--¿Te sentís cómodo como carrilero?

--Sí, porque tengo la cancha de frente y más espacios para explotar mi velocidad.