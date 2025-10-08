"Creo que tendremos la oportunidad de vengarnos", dijo un jugador de Francia, pensando en Argentina

El defensor de la selección de Francia, William Saliba, dijo que esperan tomarse revancha de Argentina en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin lugar a duda, la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Francia y Argentina quedó en la historia grande del fútbol por el electrizante desarrollo de la misma y por la primera conquista mundial del astro Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Lo que fue alegría e historia para Argentina, fue desazón y tristeza para los franceses que, según afirmó el defensor William Saliba, buscarán vengarse en la próxima edición del certamen intercontinental: “Faltan ocho meses para el Mundial. Lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial 2022 y la Eurocopa. Pero no nos dan miedo. Ya espero que nos clasifiquemos y nos tomemos la revancha en el Mundial”.

“Cuando un equipo te gana, lo único que esperas es volver a jugar contra él. Y si hacemos las cosas bien y nos clasificamos, creo que tendremos la oportunidad de vengarnos. Aunque no queramos ir al Mundial a vengarnos, sólo queremos ganar. Pero si nos enfrentamos a Argentina, por supuesto que estaremos encantados de tomarnos la revancha” agregó el jugador del Arsenal de Inglaterra.

En relación a lo que será la próxima Copa del Mundo, Saliba afirmó: “Sí, ya estamos hablando del Mundial. Es la competición más importante del fútbol. Estamos impacientes por ir, pero ya tenemos que clasificarnos. Todo el mundo quiere ir”.

“Es una nueva generación de la selección francesa, ya no quedan muchos campeones del mundo de 2018. Si queremos que la nueva generación nos conozca, tenemos que ganar trofeos. Tenemos que clasificarnos para el Mundial e intentar ir allí y ganarlo” concluyó.