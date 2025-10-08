Un ex defensor de Olimpo es el DT interino de la Selección de Venezuela

La Selección Argentina tendrá una cara conocida en el amistoso de este viernes por la fecha FIFA. Venezuela anunció que Oswaldo Vizcarrondo, recordado por su paso por el fútbol argentino y con , será el técnico interino de la Vinotinto en el cotejo que ambos conjuntos animarán en Estados Unidos.

El nombramiento llega tras la salida de Fernando Batista, quien se alejó del cargo luego del duro cierre de Eliminatorias, con la caída 6-3 frente a Colombia que dejó a Venezuela en el octavo puesto y sin chances de ir al Repechaje para el Mundial 2026.

Vizcarrondo, de 40 años, ocupará de manera provisoria el banco acompañado por dos viejos conocidos de la Selección: Fernando Aristeguieta y Mario Rondón.

Sin embargo, su interinato será breve, ya que después de los amistosos volverá a dirigir a la Sub 17, con la mira puesta en el Mundial de la categoría en Qatar, del 5 al 27 de noviembre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El exdefensor asumió en las juveniles en 2024 y dirigió a la Sub 15 con un saldo de un triunfo, un empate y dos derrotas en cuatro partidos. Más tarde pasó a la Sub 17, donde cosechó cinco victorias, una igualdad y dos caídas en ocho encuentros. Con ese equipo logró la medalla de bronce en el Sudamericano Sub 17, tras imponerse 3-0 a Chile en el duelo por el tercer puesto.

Vizcarrondo inició su carrera como futbolista en Caracas FC y luego pasó por Rosario Central (dos partidos en 2009), Olimpia de Paraguay, Once Caldas y Deportivo Anzoátegui. En nuestro país también defendió los colores de Olimpo de Bahía Blanca (14 partidos en el Apertura 2011) y luego los de Lanús, donde jugó 32 partidos en 2013. Más tarde cerró su carrera en Francia, con etapas en Nantes y Troyes.

Ahora tendrá la misión de enfrentar nada menos que a la Selección Argentina campeona del mundo, en lo que será un interinato de alto perfil antes de volver al trabajo formativo con los juveniles de Venezuela.

En el aurinegro duró apenas un semestre. Arribó desde Deportivo Anzoategui, firmó un contrato de tres años con la entidad bahiense y cuando le surgió una oferta de América de México pidió irse.

En ese momento, Vizcarrondo fue reemplazo por otro venezolano, Grenddy Adrián Perozo, quien llegaba de Boyacá Chicó de Colombia, En el olimpiense completó 8 encuentros y marcó un gol.