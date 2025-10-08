Raúl Woscoff presenta hoy su nueva novela, "El Anillo"

Una familia perseguida abandona Ucrania. Estamos en el siglo XIX. A partir de esa huida inicial, las generaciones se sucederán en la Argentina del siglo XX.

Con un ritmo ágil y un logrado equilibrio entre la ficción y la realidad, el lector avanzará en la nueva novela del doctor Raúl Woscoff, quien hoy la presentará a las 19 en el Café del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, en Sarmiento 54.

La presentación será a beneficio de la Biblioteca Popular Daniel Aguirre.

Woscoff tuvo una destacada participación en la vida pública y comunitaria: fue Presidente del Concejo Delibreante titular en dos oportunidades de la DAIA filial Bahía Blanca, y confundador del Encuentro para el Diálogo entre Católicos y Judías (1986). Además, fue cofundador del Centro Raoul Wallenberg, muestra permanente sobre el Holocausto en Bahía Blanca, y desde 2010 se desempeña como vicepresidente segundo Consejo Argentino para la Libertad Religiosa..

Además de haber publicado numerosos artículos, desde hace varios años se dedica a la literatura.